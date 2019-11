Pronađeno štene staro 18.000 godina

Štene staro 18.000 godina, koje je pronađeno u blizini sibirskog grada Jakutska, zbunilo je švedske naučnike koji još uvijek ne znaju njegovo porijeklo.

Budući testovi koje treba obaviti mogu pružiti više informacija o tome kada su čovjekovi najbolji prijatelji bili pripitomljeni. Nos, koža i zubi ove životinje vrlo su dobro očuvani zahvaljujući vječnom smrzavanju.

Istraživači iz Centra za paleogenetiku u Švedskoj potvrdili su da je štene staro oko 18.000 godina, ali tek će temeljni testovi njegove DNK dati definitivan odgovor na pitanje da li je riječ o psu ili vuku.

Stručnjaci navode da je period u kome je ovo štene živjelo interesantno sa stanovišta evolucije.

"Ne znamo tačno kada su psi pripitomljeni, ali to se moglo dogoditi u to vrijeme. Zanima nas da li je to zaista pas ili vuk ili je možda nešto na pola puta između njih dvojice“, naglasio istraživač Dejvid Stanton za Si-En-En.

Vjeruje se da su savremeni psi pripitomljeni od vukova, ali još uvijek nije precizirano vrijeme kada se to dogodilo, piše rs.sputniknews.com. Studija objavljena u časopisu "Nejčr komjunikejšn" pokazala je da su savremeni psi mogli biti pripitomljeni prije 20.000 do 40.000 godina.

Druga studija Univerziteta Oksford iz 2016. godine, objavljena u časopisu „Sajens“, pokazala je da su psi bili pripitomljeni od sivih vukova tokom paleolita.