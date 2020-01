Razriješena misterija meteorita palog prije 800.000 godina?

Krater drevnog meteorita mogao bi se nalaziti ispod lave, na vulkanskoj visoravni Bolaven u Laosu, sudeći prema dokumentu objavljenom u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, piše CNN.

Meteoriti su inače objekti iz svemira koji "prežive" prolazak kroz atmosferu i padnu na tlo Zemlje. Meteorit koji je pao na površinu Zemlje prije oko 800.000 godina bio je širok čak dva kilometra, a njegov udar bio je toliko snažan da su njegove krhotine razbacane po Aziji, Australiji i Antarktiku.

Na zaključak da bi se krater mogao nalaziti u Laosu naučnike su naveli tektiti, mali stakleni objekti. Naučnici, naime, smatraju da su tektiti nastali tako što se tlo Zemlje rastopilo usljed udara meteorita, lansiralo u atmosferu i palo nazad na tlo.

"Postojanje tektita pokazuje da je meteorit bio toliko velik, baš kao i njegova brazina, da su se stijene na Zemlji rastopile usred udara", objasnio je za CNN Kerry Sieh, profesor, istraživač i jedan od autora dokumenta koji pretpostavlja lokaciju kratera meteorita.

Za većinu tektita na površini Zemlje, naučnici su uspjeli pronaći "izvorišne" kratere, osim za najveće polje tektita koje prekriva gotovo 10% površine Zemlje.

"Bilo je mnogo pokušaja da se locira krater meteorita koji je Zemlju pogodio prije oko 800.000 godina. Naša studija je prva koja je prikupila sve moguće dokaze. Na osnovu naših izračuna, smatramo da se krater nalazi u Laosu, širok je 13, a dug 11 kilometara. Ali, za kraj, valja naglasiti da su ove tvrdnje zasad na nivou teorije. Kako bi ona bila potvrđena, naučnici će morati bušiti nekoliko stotina metara u dubinu kako bi vidjeli hoće li tamo pronaći stijene karakteristične za kratere.

