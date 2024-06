Robot Tesla Optimus može biti učitelj, saputnik i dadilja (VIDEO)

​Direktor Tesle i SpaceX-a, Ilon Mask, ponovo je dao hrabre izjave o Teslinom robotu Optimus.

Mask je kazao da će roboti povećati vrijednost Tesle na 25 biliona i da će ih na hiljade raditi u fabrikama ove kompanije do sljedeće godine.

Takođe, kazao je da Optimus neće služiti samo kao praktičan robot, nego da će postati saputnik, čak i dadilja.

