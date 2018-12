Robot brine o ljudima u staračkom domu, oni se vezali za njega

Zora možda ne djeluje kao bogzna šta – više liči na simpatičnu igračku nego na futurističko čudo – ali ovaj robot je centralni dio eksperimenta u Francuskoj koji bi mogao da promijeni način brige o starijim pacijentima.

Kada je Zora stigla u starački dom udaljen sat vremena od Pariza, čudne stvari su počele da se dešavaju: mnogi pacijenti su se emotivno vezali za nju, tretirali su je kao bebu, držali, ljuljali i ljubili.

Zora, koja može da košta do 18.000 dolara, nudi društvo na mjestu gdje je život usamljen. Porodice ne mogu toliko često da dolaze a osoblja nema dovoljno.

Pacijenti u Bolnici Žuar pate od demencije i drugih stanja koja iziskuju konstantnu negu.

Medicinski tehničar zadužen za Zoru kontroliše robota preko laptopa. Često se krije kako pacijenti ne bi shvatili da on kontroliše robota. Robot može da razgovara jer on kuca riječi u laptopu koje robot izgovara. Za neke pacijente Zora je "ona" a za druge "on".

Zora često organizuje vježbanja i igre.

Ali nisu svi oduševljeni ovim robotom.

Još je mnogo posla potrebno uraditi prije pojave humanoidne medicinske sestre. Zora ne daje lijekove, ne mjeri pritisak i ne mijenja posteljinu. U Žuaru, Zoru neki smatraju površnom alatkom koja "samo zamajava pacijente", kaže sestra Sofi Rifo.

Druga sestra Natali Rasin kaže da ne bi dozvolila robotu da hrani pacijente, čak ni ako bi mogao. Tako intimne radnje ne bi trebalo davati mašinama da rade. "Ništa ne može da zamijeni ljudski dodir, ljudsku toplinu koja je potrebna našim pacijentima", rekla je ona.

Zorabots, belgijski provajder robota za Žuar, kaže da su prodali preko 1.000 robota medicinskim ustanovama po cijelom svijetu, uključujući Sjedinjene Države, Aziju i Bliski istok. Roboti su dio sve većeg širenja robotike na medicinsku negu.

Omogućavanje robotima da više brinu o ljudima u sumrak njihovih života možda djeluje kao distopija, ali mnogi smatraju da je ona neizbežna.

U gotovo svim zemljama, broj starih je u usponu. Broj ljudi starijih od 60 udvostručiće se na 2,1 milijardu do 2050, navode Ujedinjene nacije. Jednostavno neće biti dovoljno ljudi za posao u zdravstvenoj njezi. Pristalice tvrde da nam je potrebna nova tehnologija koja će nadomestiti nedostatak ljudstva.

Zora is a robot at the center of an experiment in France to change care for elderly patients. Many patients in the French nursing facility developed an emotional attachment with Zora who is offering companionship in a place where people may feel lonely.https://t.co/34E9E3p2tN pic.twitter.com/uQZOLH7Hf1