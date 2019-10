Robot-pas ne jede, ne prlja, ne traži šetnju i nije jeftin

Robot-pas kompanije Sony, pod imenom Aibo, uključije mikrotalasne pećnice i usisivače, upozorava lavežom da je mašina za veš završila sa pranjem, ali i pravi selfije i pozira.

Sony neprestano dodaje nove funkcije robotu psu, a najnovije performase podrazumijevaju da Aibo može da komunicira sa nizom pametnih uređaja u domaćinstvu kako bi olakšao život svojim vlasnicima.

Demonstracija vještina koje Aibo posjeduje održana je na sajmu "CEATEC" u Tokiju, najvećem japanskom sajmu IT-a i elektronike.

Aibo je prikazan kako daje signal pećnici da se uključi, odmah po dolasku vlasnika u kuću, kako bi ih što prije sačekao topao obrok.

Mali robot je programiran i da pozira fotografu, ako je to neophodno, zauzimajući simpatične poze. S druge strane, Aibo može i da fotografiše ljude, pravi selfije i fotografije postavlja na društvenim mrežama.

Ranije ove godine, iz kompanije Sony je najavljeno da Aibo može biti i pas čuvar. Priča je proizvod saradnje sa japanskom firmom za bezbjednost Sekom.

One of the most famous robotic companions of all time, Sony's Aibo dog, is making a comeback. pic.twitter.com/XCJiIL3Bg0