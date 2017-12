Roboti koji predviđaju budućnost

Na Univerzitetu Berkli u Kaliforniji, istraživači su razvili tehnologiju koja omogućava robotima da koriste predmete sa kojima se nikad prije nisu sreli.

Ova tehnologija bi mogla da pomogne automatskim automobilima da predvide prepreke na putu kao i da osposobi robote da pomažu u kućnim poslovima, prenosi “Eurekalert”.

Za sada je ovo predviđanje jednostavno - mogu da anticipiraju samo nekoliko sekundi budućnost, ali to je dovoljno da robot shvati kako da pomjeri predmete na stolu bez prepreka, tvrde istraživači.

Ideja je da robot nauči da obavlja svakodnevne zadatke bez ikakve pomoći, ili prethodnih znanja iz fizike, o svojoj okolini i predmetima.

"Na isti način na koji mi možemo da zamislimo kako ćemo nekom radnjom da pomjerimo predmete u našem okruženju, isti metod omogućuje robotu da predvidi kako će različito ponašanje da utiče na svijet oko njega”, rekao je asistent sa Berklijevog Odjeljenja za elektronsko inženjerstvo i računarske nauke Sergej Levin.

"Djeca mogu da uče o svijetu oko sebe igrajući se, a naš cilj je da robotu omogućimo da učini isto - da sazna o tome kako svijet funkcioniše kroz samostalnu interakciju", dodao je Levin.

Robot koristi model „proučavanja okoline” putem video kamere kako bi naučio da izbjegne prepreke i pomjeri predmete.

Naučnici sa Berklija nastavljaju da istražuju i razvijaju metode za još složenije zadatke kao što su biranje i postavljanje predmeta na određeno mjesto kao i kako da koriste meke predmete kao što su tkanina i konopac.

