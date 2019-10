Roboti "za odrasle" počinju da dišu

Seks roboti koji mogu da "dišu" pomoću robotske grudna duplje uskoro bi mogli da postanu realnost.

Kompanija Cloud Climax, britanski agent proizvođača AI-AITech, ističe da dolazi do velikih pomaka u razvoju kada je njihov premijum model Ema u pitanju.

Cilj je da se robot osposobi da pomjera ruke i noge, kako bi mogao da hoda. Do tog momenta će, međutim, proći još neko vrijeme. Za sada, u nastojanju da robota učine što sličnijim čovjeku, njegovi konstruktori žele da mu omoguće da "diše" tokom vođenja ljubavi.

"Cloud Climax i AI-AITech rade na pokretima ruku, dok posljednji video kompanije DS Doll Robotics prikazuje pokrete nogu. S vremenom, Ema bi trebalo da može da pokreće ruke i da koristi pametnu 'grudna duplje' koja 'diše'. Konačno, trebalo bi da koristi i noge i da hoda", kaže Sem Vajt, menadžer Cloud Climax-a, firme koja zastupa i DS Doll Robotics.

