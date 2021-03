Ruski naučnici patentirali raketu sa mrežom za hvatanje dronova

Naučnici Ruskog federalnog nuklearnog centra - Sveruskog naučno-istraživačkog instituta tehničke fizike, koji se nalazi u Snežinsku u Čeljabinskoj oblasti, napravili su aparat za borbu sa dronovima.

Riječ je o raketi iz koje se lansira mreža za hvatanje dronova, piše u dokumentu objavljenom na sajtu "Rospatenta".

Izum je patentiran u martu 2021. godine. Sastoji se od rakete sa blokom za navođenje, koja ispaljuje najmanje jedan kontejner sa mrežom i tegovima, pričvršćenim u uglovima mreže, na područje gdje se nalazi dron. Ovi tegovi istežu mrežu i omogućavaju da se bespilotna letjelica uhvati. Uređaj ima i opremu za pronalaženje pravca.

Naučnici objašnjavaju celishodnost stvaranja sistema činjenicom da su slični projekti zamki za dronove, koji postoje danas u Rusiji, neefikasni za hvatanje brzih bespilotnih letjelica sposobnih za izvođenje složenih manevara.

"Potrebno je sustići metu u vazduhu i brzinom kojom se letjelica kreće 'lansirati' mreže zamki, što je vrlo teško i dugotrajno. Za to vrijeme meta se može sakriti", napominju naučnici.

Eksperti nuklearnog centra u Snežinsku planiraju da reše problem povećavanjem početne brzine sa pričvršćenim izduvnim vodovima povezanim sa mrežom zamke, pomoću produženja okvira iz kojih izlazi zamka.

"Opremanje svake cijevi, iz koje izlazi mreža, pokretnim delom ugrađenim u cev sa mogućnošću teleskopskog produženja kada teret leti iz cijevi, omogućava, u poređenju sa prototipom, povećanje dužine cijevi za bacanje. To dovodi do povećanja brzine svakog tereta u cijevi i do smanjenja vremena potrebnog za postavljanje zamki za hvatanje brzih bespilotnih letjelica, povećavajući efikasnost njegovog hvatanja“, navodi se u izvještaju patenta.

Trenutno se radi na pripremi dokumentacije, planirana je proizvodnja i preliminarna testiranja prototipova kompleksa za borbu sa brzim bespilotnim letjelicama. Napominje se da su njihove mogućnosti potvrđene proračunima.

Sveruski naučno-istraživački institut tehničke fizike u Snežinsku je jedno od ključnih preduzeća kompleksa nuklearnog naoružanja "Rosatom". Njegov glavni zadatak je rješavanje naučno-tehničkih problema, povezanih sa obezbjeđivanjem i održavanjem pouzdanosti i bezbjednosti ruskog nuklearnog oružja. Institut, takođe, rješava probleme u nuklearnom energetskom kompleksu, nuklearnoj medicini, superkompjuterima i računskim tehnologijama.