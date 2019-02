Samsung pravi pametnu majicu za detektovanje bolesti

Samsung razvija novu pametnu majicu sa ugrađenim senzorima koji mogu da dijagnostifikuju bolesti putem pametnog telefona. Tehnologija koristi senzore koji mogu da naprave opsežna očitavanja funkcije pluća detektujući zvuke iz organa i pružajući dijagnoze i savjete.

Korejski gigant tvrdi da se respiratorne bolesti mogu dijagnostifikovati, te da se mogu mjeriti učestalost i snaga daha. Takođe može se izvesti niz različitih dijagnoza uključujući upalu pluća i bronhitis, ali i da se prepoznaju hronične bolesti pluća, kao što su astma i HOBP (hronična opstruktivna bolest pluća).

Prema odobrenom patentu koji je kompanija prethodno podnijela Svjetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu, tehnologija uzima u obzir vašu medicinsku istoriiju zajedno sa vašim indeksom tjelesne mase.

Da biste dobili ispravnu dijagnozu, uzete su u obzir starost, pol, težina i visina korisnika, kao i njihova medicinska istorija. Senzori se povezuju sa pametnim telefonom, tako da korisnik može da pročita dijagnozu, kao što su "simptomi upale pluća" ili "respiratorna infekcija" na ekranu. Na osnovu rezultata, daju se savjeti koji se razlikuju od preventivnih do hitnih.

Kompanija je prošle godine već predstavila svoje pametno odijelo i pametno odijelo za klizanje s kojim su holandski sportisti mogli da treniraju za Zimske olimpijske igre 2018. godine. Prošlog mjeseca su izašli sa Samsung pametnim cipelama, što sportistima daje povratnu informaciju u realnom vremenu o tome kako su odradili trening.

Senzori se takođe mogu integrisati u druge vrste odjeće. Nije poznato kada će se na tržištu naći široka javnost, iako kompanija kaže da su mogućnosti "beskrajne".

"Razmotrite, na primjer, profesionalnog fudbalera koji se nalazi na sportskom terenu, gdje se funkcija pluća može pratiti u realnom vremenu", rekao je portparol kompanije i dodao:

"Ali i za bolesnu bebu ili dijete ovo tehnološko rješenje može da ponudi odgovor. Ako možete lako da zabilježite detaljno skeniranje kod kuće, to je, naravno, velika pobjeda. Očigledno je da pametna majica mora da bude odgovarajuće veličine za ovu grupu korisnika."

Međutim, kao što znamo, nisu svi patenti koji su odobreni postali stvarnost, jer velike kompanije redovno podnose zahtjeve za patente za svoje ideje, tako da nam preostaje da čekamo.

Samsung is Preparing to Develop a Smart Shirt See Lung Problems [Via @TechRadar] https://t.co/lZw2ogZYMa #SmartTextiles #Fashion #FashionTech #Innovation #DigitalHealth pic.twitter.com/SFNccHcOGU