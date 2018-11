Samsung testira mogućnost upravljanja TV-om pomoću misli

Ideja kontrolisanja predmeta koristeći naš um, izgleda kao scena iz sci-fi filma ili priče, međutim to zapravo nije toliko nedostižno.

U prošlosti smo vidjeli kako koristeći naš mozak, možemo da kontrolišemo uređaje poput invalidskih kolica, zbog čega korišćenje mozga za kontrolisanje TV-a ne izgleda tako nemoguće. Zapravo, tokom Samsung Developer konferencije, kompanija je otkrila da rade na softveru koji bi potencijalno omogućio korisnicima da kontrolišu svoje televizore koristeći svoj mozak.

Prema Samsungu, rad na takvom projektu počeo je prije tri mjeseca u partnerstvu sa Center of Neuroprosthetics of the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) u Švajcarskoj, s idejom da omoguće onima sa određenim ograničenim sposobnostima da kontrolišu svoje uređaje.

Prema riječima Ričarda Čavarijaga, senior naučnika u EPFL-u koji takođe radi na projektu, u pitanju je tehnologija koja je složenija i inteligentnija, ali ne treba zaboraviti da se ona stvara kako bi se povezivala sa ljudima.