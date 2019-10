Sedam teorija koje prema ravnozemljašima dokazuju da je Zemlja ravna

Iz nekog razloga pokret "ravna Zemlja" je zabilježio nevjerovatan rast popularnosti posljednjih godina. Nije najjasnije kako nešto što negira i baca u vodu vijekove naučnih dokaza može da zadobije toliko pažnje. Zašto bi neko vjerovao da je Zemlja ravna?

Od pregršt tekstova na internetu, kao i video snimaka koji opisuju zašto je Zemlja ravna, ovdje možete pročitati sedam teorija koje prema ravnozemljašima "dokazuju" i pokazuju da je Zemlja ravna, ali i zašto su one nevjerovatno pogrešne:

1. Horizont nije zakrivljen

Neki od ravnozemljša navode da je prava linija horizonta glavni dokaz da je Zemlja ravna ploča.

Izgleda da ovi ljudi zaboravljaju da je prečnik Zemlje 12.741 kilometara. Drugim riječima, velika je. Zamislite mrava koji sjedi na nepravilnoj lopti koja je prekrivena mahovinom i prečnika je 1.000 metara - jednostavno ne bi uspio da vidi zakrivljenje.

Takođe su i studenti fizike sa Univerziteta u Lesteru napravili neke fenomenalne fotografije stratosfere i zakrivljenja Zemlje korsiteći meteorološki balon.

2. Niko, nikada nije prešao "zid" Antarktika

Iz Flat Earth pokreta takođe tvrde da je Antarktik džinovski, ledeni zid koji je osmišljen kako bi nas zadržao da ne padnemo sa našeg svijeta u obliku diska. Kako bi podržali ovu teoriju, navode da još niko nije prešao čitav kontinent.

Međutim, ljudi su prelazili Antarktik mnogo, mnogo puta. Čak postoji i tačka nepristupačnosti na Južnom polu, koja je najudaljeniji unutrašnji dio kontinenta. Ovdje ćete naći radio kolibu, napuštenu sovjetsku laboratoriju i bistu Vladimira Lenjina.

3. Zemlja je nepokretna

Trenutno se Zemlja kreće brzinom od 1.600 kilometara na sat. Ako je tako, zašto ne letimo okolo?

Zamislite da ste u putničkom avionu i da letite brzinom od 926 kilometara na čas. Pored poletanja i slijetanja (kada se promijeni brzina), osjećate se nevjerovatno mirno. Možete da šetate kroz avion, sipate piće i odete do toaleta bez problema. Rotacija Zemlje je konstantna, tako da je efekat isti.

Ali opet, ako bi se naša planeta zaustavila, iz nekog kosmički neobjašnjivog razloga, sigurno bismo osjetili promjenu.

4. Sve fotografije Zemlje iz svemira su obrađene

Najočigledniji dokaz da Zemlja nije ravna ploča je fotografija naše planete iz svemira. Međutim, iznenađujuće veliki broj ljudi kaže da su fotografije i snimci obrađeni.

Ako mislite da neke od nevjerovatnih fotografija iz svemira djeluju vještački, to je zato što to nisu uvijek prave boje fotografije. Međutim, to su fotografije koje su spojene od stvarnih podataka, često sa dodatom boju za ilustraciju, ili za poboljšanje i isticanje određenih delova.

5. Moja čula mi tako govore

Zetetička metoda je kamen temeljac razmišljanaj ravnozemljaša. Za razliku od uobičajene naučne metode, ovaj sistem kaže da vaša čula vladaju. Znanje o stvarnosti treba postići direktno kroz lično posmatranje, izgradnju teorije, a potom testirati da li je istina ili ne. Prema ovoj metodi, naše lično iskustvo na Zemlji nam govori da je ona ravna i da izgleda ravno.

Naravno, ne treba puno dokazivati da čulima ne treba uvijek da se vjeruje; samo pogledajete optičke iluzije. Znamo da postoje mnoge stvari iznad sopstvenog opažanja i iskustva. Daltonista može da percipira da je cvijet zelen, ali to nužno ne znači da je istina.

6. Venera i Merkuk mogu da se vide na noćnom nebu

Neki ljudi iz pokreta "ravna Zemlja" takođe pitaju kako je moguće da se planete između Zemlje i sunca vide na noćnom nebu.

Zapravo, tokom noći i ne možete vidjeti Merkur i Veneru. Takođe je vrlo rijetko da se Merkur ugleda golim okom. Međutim, ponekad možete vidjeti ove planete u toku sumraka za vrijeme zalaska, ili izlaska sunca, zato što ove planete nisu uvijek direktno između Sunca i Zemlje.

Važno je da znate da planete nisu uvijek savršeno postavljene kao što možete vidjeti na dijagramu iz osnovne škole. Svaka planeta ima svoju orbitu i brzinu kojom se kreće.

7. Zraci Sunca

Ravnozemljaši kažu da zraci Sunca dokazuju da Sunce nije toliko udaljeno. Ako je sunce stvarno udaljeno 149,6 miliona kilometara, onda bi zraci padali paralelno na našu planetu, a ne pod raznim uglovima.

Nažalost, zraci su stvarno paralelni. Ovaj raspršujući efekat je samo iluzija izazvana ljudskom percepcijom. To je ista iluzija koja čini da se šine voza spajaju u daljini dok ih posmatrate.

(Iflscience)