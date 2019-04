Senzacionalno otkriće u Hrvatskoj: Otkriveni crteži stari 30.000 godina

U Romualdovoj pećini u Istri otkrivene su paleolitičke pećinski crteži, stari preko 30.000 godina, prvi takvi u Hrvatskoj.

Naime, međunarodni naučni tim otkrio je da u Romualdovoj pećini u Limskom kanalu u Istri postoje sitni, ali očuvani praistorijski crteži iz perioda paleolitika, stari više od 30.000 godina, na kojima su prikazani bizon, divokoze i ljudske figure.

To je juče objavljeno u aprilskom broju jednog od najuglednijih svjetskih arheoloških časopisa Antiquity, a dva hrvatska naučnika, Darko Komšo iz Arheološkog muzeja Istre i Ivor Karavanić s Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, koautori su tog članka, prenosi Jutarnji.hr.

"To je jedan fenomen koji je koncentriran u jugozapadnoj Francuskoj i sjevernoj Španjolskoj. Riječ je o prapočecima ljudske umjetnosti i prvim crtežima koje su ljudi radili. Najstariji crteži su stari oko 30hiljada godina. Osim na područjima koje sam spomenuo, gotovo da takvih slikarija nema na cijelom svijetu. Tek ima nekoliko razbacanih lokaliteta u Rusiji i Rumuniji To je prvi nalaz tog tipa u Hrvatskoj i drugi na Balkanu. Ovo otkriće stavlja Hrvatsku na globalnu kartu lokaliteta s pećinskom slikarstvom i daje Hrvatskoj jednu dodatnu vrijednost. To je naša Altamira", kazao je Komšo.