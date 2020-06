Smart City: Mogućnost razvoja lokalne zajednice

Učesnicima su najprije predstavljene moguće primjene koncepta "Smart City" i koristi koje njegova primjena donosi, uz osvrt na dostupne izvore finansiranja inovativnih rješenja, jer ipak su finansijska sredstva jedan od ključnih izazova opština i gradova u Bosni i Hercegovini. Takođe, predstavljeni su primjeri dobre prakse iz regiona, odnosno Hrvatske i Srbije, iz kojih se vidi da i male opštine mogu postići značajne rezultate u razvoju i implementaciji inovativnih digitalnih rješenja.

Na kraju, prezentovani su pilot projekti realizovani u okviru projekta ESMARTCITY, a koji se odnose na oblasti pametne javne rasvjete i pametnih energetsko efikasnih zgrada. Pri tome, posebno je istaknut pilot projekat koji je Gradska razvojna agencija realizovala na teritoriji opštine Istočna Ilidža. Naime, na postojeće stubove javne rasvjete, na šetalištu u Dabrobosanskoj ulici, instalirani su senzori za mjerenje kretanja i kvaliteta vazduha. Novi sistem ulične rasvjete omogućava uštedu u potrošnji električne energije, a shodno tome i sredstava u budžetu opštine, uz pozitivan uticaj na životnu sredinu.

ESMARTCITY – "Enabling Smarter City in the MED Area through Networking" je projekat koji je odobren u okviru 2. poziva Interreg Mediteranskog Programa –MED, a implementira se u periodu od 01.02.2018. do 31.07.2020. godine. Ukupan budžet projekta je 2,5 miliona evra. Osnovni cilj projekta je da se unaprijedi inovativni kapacitet MED područja uspostavljanjem inovativnog ekosistema uz primjenu Smart City koncepta.