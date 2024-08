Šokantno otkriće arheologa: Vavilonske pločice otkrivaju stravične sudbine kraljeva

Arheolozi su nedavno preveli tekst na glinenim pločicama iz drevne Vavilonije koje se već više od jednog vijeka nalaze u Britanskom muzeju.

Na nekoliko pločica se nalazilo zlokobno upozorenje: Kada Mjesec potpuno uđe u Zemljinu sjenku, kralj će umrijeti.

Arheolozi Endru Džordž i Junko Taniguči preveli su 61 znak sa četiri pločice, koje vjerovatno potiču iz drevnog grada Sipara, koji je u 17. i 18. vijeku prije Hrista bio smješten na području današnjeg Iraka. Radi se o najstarijim poznatim "proročanstvima" iz Vavilonije koja su povezana s pomračenjem Meseca.

Naime, ova drevna kultura u Mesopotamiji bila je poznata po svojim astrološkim proricanjima. Vavilonski "astronomi" su pažljivo pratili Mjesec i planete smatrajući da ta nebeska tijela kontrolišu bogovi i da se pomoću njih može proricati budućnost.

"Posmatranje nebeskih znamenja bila je ozbiljna stvar u političkom smislu. Postoje brojni dokazi da se u kasnijim razdobljima astrologija koristila za zaštitu kralja, kako bi se njegovo ponašanje regulisalo u skladu sa željama bogova," kazao je Džordž, a prenosi Sajens Alert.

Kraljevi savjetnici su bili odgovorni za posmatranje noćnog neba. Ako su predviđanja bila loša, onda su žrtvovali životinju kako bi utvrdili nivo opasnosti. Ako bi upozorenja potrajala, provodili su rituale tokom kojih su proterivali zle duhove.

Novoprevedeni tekstovi ukazuju na složenost ovog organizovanog sistema "upozorenja", kao i koliko su kraljevi savjetnici ozbiljno shvatali svoje proročke dužnosti. Prema vavilonskim pločicama, pomračenje tokom jutarnje straže ukazuje na kraj dinastije, a tokom večernje na dolazak epidemije.

Na njima se može vidjeti razrađena metoda organizovanja znamenja pomračenja Mjeseca prema dobu noći i dana, mjesecu i trajanju samog pomračenja. Među nekim proročanstvima su bila upozorenja kao "kraljev brat će se pobuniti i zauzeti presto" i "kiša će nestati s neba". Neka su bila nevjerovatno specifična - "pas će poludjeti i niko koga ugrize, bilo muško ili žensko, neće preživjeti".

Istraživanje naziva Old Babylonian Lunar-Eclipse Omen Tablets in the British Museum objavljeno je u časopisu Journal of Cuneiform Studies, prenosi b.92.

