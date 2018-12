Srbija postala stalna članica CERN-a

Srbija je konačno, po drugi put, postala članica Evropske organizacije nuklearna istraživanja CERN. To je odlučeno jednoglasnim usvajanjem rezolucije Savjeta ove organizacije u Ženevi.

Uz Izrael, Švajcarsku i Norvešku, Srbija je četvrta zemlja koja nije članica EU, a punopravna je članica ove prestižne naučne organizacije. Srbija je postala stalna članica, a da ni sve članice EU nisu pristupile CERN-u. Najbliža stalnom članstvu je Slovenija, koja ima status pridruženog člana, kakav je prethodno imala i Srbija.

Ovo članstvo, kako navode iz kabineta premijerke Ane Brnabić, omogućava da studenti i profesori iz Srbije rade istraživanja na svjetskom nivou u Srbiji, kao i da naša privreda učestvuje u većem obimu na projektima u CERN-u.

Pored povećanja kvaliteta naučnih istraživanja, pristupa najnovijoj naučnoj opremi i tehnologijama, kao i prenošenja iskustava i znanja, članstvo u CERN-u uticaće na sprečavanje odlaska obrazovanih mladih ljudi iz Srbije.

"Srpska privreda imaće značajnu korist od članstva, s obzirom na to da će naše kompanije moći u većoj meri da učestvuju na svim tenderima koje raspisuje CERN i tako se ravnopravno takmiče sa svetski uspešnim kompanijama", navode iz kabineta premijerke.

Članstvo Srbije u CERN-u biće formalno potvrđeno nakon što Skupština Srbije i Unesko, prema ustanovljenim procedurama, ratifikuju ovu rezoluciju. Zvaničan prijem Srbije kao stalnog člana CERN-a biće upriličen svečanom ceremonijom podizanja srpske zastave ispred zgrade CERN-a u Ženevi, kojoj će prisustvovati najviši državni vrh.

Kao jedna od republika Jugoslavije, Srbija je bila među osnivačima ove organizacije 1954. godine, ali je 1961. godine prestala da bude član, iz "ekonomskih razloga", a nakon više od pola vijeka, u martu 2012. godine Srbija se vratila u CERN kao pridruženi član, koji je na putu ka punopravnom članstvu.

Rezolucija Savjeta CERN iz 2010. godine predviđa da svaka država koja aplicira za članstvo mora da prođe kroz period pridruženog članstva, koji može da traje minimum dvije godine, a maksimum pet godina.

At its 191st Session, the CERN Council unanimously decided to admit Serbia as the 23rd CERN Member State.

Serbia's Membership will become effective upon completion of the related accession and notification procedures.https://t.co/0PyGORSD2R pic.twitter.com/BuSmVbr2R3