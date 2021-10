Srpski naučnik izumio uređaj koji sprečava zamjenu ili krađu beba

BEOGTRAD - Srpski mladi naučnik Komlen Lalović patentirao je izum koji sprečava krađu ili zamjenu beba u porodilištima, tako što je napravio uređaj za uzimanje otisaka prstiju majke i bebe kako bi se odmah na porođaju dokazalo materinstvo.

Projekat je podržalo Ministarstvo zdravlja Srbije, a nekoliko porodilišta je zainteresovano i da ga primijeni, javlja RTS.

Istraživanja su trajala godinama, uređaj je napravljen i uslijediće njegovo testiranje. Uređaj radi jednostavno, a postupak je neinvazivan, bezbolan, praktičan i jeftin.

Na samom momentu rođenja majka i beba daju otisak prsta, on se šifruje i vezuje u jedan šifrovan podatak. Pri izlasku iz porodilišta majka i beba ponovo daju otisak i upoređuje se da li je on identičan. Ukoliko jeste, onda je to dokaz da je beba sto posto vaša.

Na pitanje da li može i fizički da se onemogući da se beba ukrade, Lalović je odgovorio potvrdno i dodao da je dovoljno staviti ovaj uređaj na izlazu iz porodilišta i nema izlaska bez skeniranja.

"Čak rešava i neke teške slučajeve kao što je smrt bebe, koja se dešava. Taj otisak prsta je rezidentan dva, tri sata i može se tačno utvrditi koje je dete preminulo", dodao je Lalović.

Na ovu ideju je došao prije nekoliko godina kada je saznao da će postati otac, a biometrija je bila tema njegovog doktorskog rada.

Lalović je istakao da je naučno dokazano da se jedino otisak prsta formira do sedmog mjeseca trudnoće i ostaje takav do kraja života, dok se sve ostale biometrije mijenjaju.

"Beba ima formiran otisak prsta na samom momentu rođenja. To je tačno, ali niko u svetu to do sada nije empirijski dokazao. Ja sam to, zajedno sa svojim timom, premijerno dokazao i prvi u svetu imamo objavljeno i naučno dokazano da beba ima formiran otisak prsta", kaže Lalović.

Prema njegovim riječima, na osnovu svih tih istraživanja osmislio je uređaj koji može inkomporirati sve to i garantovati identitet beba u porodilištu.

Projekat ima i podršku Ministarstva zdravlja, a za izum su zainteresovani Gradska bolnica u Subotici i Klinički centar Niš, dok će beogradsko porodilište "Narodni front" biti prvo koje će početi da ga primjenjuje.

Istraživanja pokazuju da od četiri miliona novorođenih beba u svijetu, čak 28.000 bude zamijenjeno u porodilištu.

Brojni su slučajevi ukradenih beba u Srbiji, koji već decenijama potresaju javnost. Ovakav vid zaštite u porodilištu bi zauvijek riješio takve probleme, navodi RTS.