Šta je mentalitet kazina na berzi i kako utiče na Bitcoin

Velika većina ljudi ne smatra spekulisanje na berzi ozbiljnim poslom.

Mali procenat uspješnih trejdera koji su uspjeli da zarade novac na duge staze opravdava ovo mišljenje. Na primjer, Nasdaq izvještava da gotovo 90% trejdera izgubi svoju inicijalnu investiciju u roku od šest mjeseci.

Čini se da je nemoguće da se pobijedi tržište i dostigne nivo gdje se zarađuje dovoljno na dnevnom nivou. Na prvi pogled, ovo je slično situaciji kada čovjek dođe u kazino i izgubi sav svoj novac, jer je kazino uvijek u prednosti.

Ovo je samo na prvi pogled, mada ima dosta berzanskih trejdera koji ulaze na tržište s takvim stavom. Poslovanje s kripto-valutama ima mnogo veću volatilnost (10% na Bitcoin naspram 1% na Foreksu na primjer) i teže je predvidjeti šta će uticati na cijene kripto-valute. Iz tog razloga, neiskusni kripto-trejderi su više u mogućnosti da se klade na Bitcoin i na taj način ostvare brz i visok prihod. Takav pristup se zove mentalitet kazina, jer ne traži da se posjeduje ni prethodno poznavanje materije ni određena strategija kontrole rizika.

Šta je mentalitet kazina?

Zapanjeni nevjerovatnim rastom vrijednosti Bitcoina, koji je porastao sa $0,1 do $20.000 u samo nekoliko godina, moderni lovci na blago su masovno počeli da se bave kripto-trgovinom. Nadaju se da će ista sudbina zadesiti i ostale kripto-valute te će oni biti u mogućnosti da pogode džekpot sa samo nekoliko dolara ulaganja bez ikakvog predznanja o tržištu ovih valuta.

Držeći se te filozofije gotovo 100% takvih ljudi propadne. Mentalitet kazina je situacija kada pokušavate da pretvorite Foreks, kripto ili berzu u sto za rulet i kako vaše berzansko poslovanje postane samo kockarska sesija, osuđeni ste na propast, jer kazino uvijek pobjeđuje na duže staze.

Još jedan aspekt kazino mentaliteta je mala želja da se usavršavaju znanja koja su potrebna svakom trejderu. Početnici žele svoje bogatstvo sada i odmah, kao što i kockari predviđaju da će da pobijede, bez znanja osnovnih pravila kockarske igre. Oni se klade na nasumičan broj i mole boga dok se točak okreće.

Ovaj mentalitet nije dobar ni za tržište ni za novčanike neiskusnih trejdera. Oni završavaju bez novca, dok se vrijednost kripto-valuta smanjuje zbog jake prodaje ili drugih manipulacija na tržištu poput lažnih vesti.

Zašto investiranje u kripto nije kockanje?

Stvari koje su iste kod kripto-trejdinga i kockanja su određeni stepen rizika, visok stepen nesigurnosti i šansa da se veoma obogatite (ili osiromašite). Ipak, postoji dosta razlika između njih.

1. U kockanju postoji kuća ili institucija koja zarađuje od toga što igrate igre kod njih. U kripto-trejdingu ne postoji institucija koja može da kontroliše vrijednost valute. Kripto-valute su nastale blokchain tehnologijom, što implicira da su u potpunosti decentralizovane. To znači da niko i svako reguliše kripto-tržište u isto vrijeme.

2. Možete otprilike da predvidite kako će vaša investicija završiti, dok ste u gotovo svim kazino igrama vi u potpunosti u milosti sreće. Jedina razlika je u igrama gdje je potrebno znanje, poput pokera. Početna ruka i u ovoj igri je uvijek kompletno nasumična.

3. Postoji nekoliko načina da umanjite rizik prilikom trejdovanja kripto-valutama ili prilikom investiranja. Na primjer, iskusni trejderi prave svoje hedž fondove, koji ih štite od gubitaka, dok u kockanju možete takođe da smanjite rizik ako smanjite volatilnost igre, mada ćete i dalje gubiti, samo sporije.

Iako kripto-trgovina ima neke sličnosti s klasičnim igrama šanse, ovaj vid trgovine nikad nije bio osmišljen kao kockanje. Ipak, postoji određeni broj ljudi koji se pojavljuje u kripto-trgovini koji ima mentalitet kazina i to se ne može izbjeći.

Postoji i kockanje Bitcoinima i ono ima iste principe kao i obično kockanje. Jedina razlika je u tome što kada se kladite Bitcoinom osvajate Bitcoine takođe. Kripto-valute su postale prilično popularan način plaćanja te sve više kazina prihvata i ovu valutu kao metod plaćanja. Ovi sajtovi su koncipirani kao obična online kazina, sa samo nekoliko razlika.

Kako kazino mentalitet utiče na cijenu Bitcoina

Kao što smo već naveli, mentalitet kazina se poistovjećuje s ishitrenim odlukama bez puno logike i istraživanja. Primjer kako mentalitet kazina može da utiče na cijenu Bitcoina je trenutno stanje na tržištu. Prije tri nedjelje Bitcoin je pao na najniži nivo u proteklih 12 mjeseci.

Od 16. decembra ove godine cijena Bitcoina je najniža u protekloj godini i iznosi samo $3.194. Neki ljudi kažu da je to neminovnost jer je Bitcoin samo jedna lopta od sapunice, dok drugi smatraju da je do ovoga došlo jer se lanac Bitcoin keša podijelio u novembru ove godine.

Ipak, ne smijemo zanemariti ni ljudski faktor za ovaj pad. Jaka tendencija prodaje na tržištu u Aziji je jedan od razloga pada vrijednosti ove valute. Kada vidite da pada cijena Bitcoina, teško je zaustaviti svoje porive i ne prodavati ga dok gledate kako vam ušteđevina odlazi.

Michael Moro, CEO direktor "Genesis Global Tradinga" u New Yorku, komentarisao je ovu situaciju, koja je mentalitet kazina u najboljem svjetlu.

Kako pobijediti mentalitet kazina?

Kripto-tržište je u opadanju i nije jasno da li će se oporaviti uskoro. U međuvremenu trejderi imaju dovoljno vremena da porazmisle o svojim odlukama i investiranju u kripto-valute, kako bi u budućnosti bili spremniji za fluktuacije na tržištu. Svi se pitamo da li je uopšte vrijedno ulagati u Bitcoin? Morate se edukovati i biti spremni za eventualne rizike prilkom trejdinga.

Tutorijali o trejdingu (Coindesk's Crypto Trading 101), knjige (The Cryptocurrency Investing Bible, The Internet of Money), arhive kripto-analiza, pa čak i biografije legendarnih kripto-trejdera (Jesse Livermore, Nick Leeson, John Paulson) - sve su to materijali koji mogu poslužiti kao startna linija za one koji žele da se edukuju i da na taj način pokušaju u budućnosti da ostvare konstantan profit na kripto-tržištu.