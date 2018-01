Šta su sve roboti "naučili" u prošloj godini?

Kompanija "Boston dinamiks", koja je poznata po tome što se iživljavala nad robotima tako što ih je tukla i šutirala i tjerala ih da šetaju po žici, prikazala je javnosti kako Atlas, jedan od njenih robota, umije da napravi salto bez greške.

Naime, robot uspijeva da bez greške naskoči na betonski blok, a odmah zatim izvede salto i da se dočeka na noge.

Istovremeno, japanska kompanija "Tojota" napravila je robota "T-HR3", na daljinsko upravljanje, koji do te mjere uspijeva da drži ravnotežu da bez ikakvih problema može da stoji na jednoj nozi.

Naučnici Univerziteta iz Tokija napravili su robota "Kengur" koji ne samo da umije da radi sklekove i trbušnjake, već i da se znoji.

Pojedini roboti su počeli i previše da poprimaju ljudske osobine – tako je jedan robot u Vašingtonu odlučno ušetao u vodu riješen da se udavi.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn