Stiže avion koji će letjeti 2.300 km/h

Japan Airlines (JAPSY) ili JAL investirao je 10 miliona dolara u start-up kompaniju "Boom Technologies" iz Denvera kojoj je namjera da do sredine sljedeće decenije iznova pokrene nadzvučne putničke letove.

"CNN" i "Guardian" pišu da "Boom" planira da gradi takve avione koji će brzinom od 2320 kilometara na sat prevoziti između 45 i 55 putnika u business klasi.

Riječ je o otprilike pola putnika koliko je do prije nekoliko godina prevozio Concorde, u međuvremenu "penzionisan", i o brzini koja je 2,2 puta veća od brzine zvuka.

Povod za ukidanje Concordea bila je nesreća jednog od tih aviona iz 2000. kada je poginulo 113 putnika i članova posade. Concorde je i prije toga bio predviđen za ukidanje zbog prevelikih troškova, pa je pad aviona odluku samo ubrzao. Osim što je JAL investirao u Boom, on se time obavezao i na narudžbu 20 aviona jednom kad projekat bude dovršen.

Ovakvim avionima let od Londona do Njujorka sveo bi se na samo tri i po sata, isto koliko je nekada trebalo i Concordeu, ali sada po cijeni od 5000 dolara po putniku.

JAL bi svojih 20 aviona koristio na linijama iz Tokija prema zapadnoj obali SAD-a i prema Kanadi. Danas let od Tokija do San Franciska traje 11 sati, uz ovakve brzine trajao bi pet i po sati, uključujući i usputno zaustavljanje zbog punjenja rezervoara.

Let od Tokija do Hong Konga trajao bi oko dva sata. Japanski arhipelag je pogodan za nadzvučna putovanja zato što letovi uglavnom idu preko mora, ne preko kopna, a to znači da ne postoji stanovništvo kojem bi smetala buka usljed probijanja zvučnog zida.

To je, na primjer, razlog zašto su zabranjeni nadzvučni putnički letovi iznad SAD-a i Evrope. Iz Booma navode da su do sada prikupili 51 milion dolara investicija, te da su usred pregovora za još velike dodatne sume novca. Oni navode i to da iz još pet avioprevozničkih kompanija danas imaju zainteresovane za već 76 projektovanih letjelica.

Jedina aviokompanija od tih za koju se zna je Virgin Atlantic Airways koji se obavezao na naručivanje 10 Boomovih aviona. Svoj ulazak u projekat Ričard Brenson javno je objavio još prije godinu dana.

"Ričard je dobio posebne uslove ugovora u zamjenu za to što je bio prvi", kazao je Blejk Šol, osnivač i direktor Booma.

Za ulazak velikog japanskog avioprevoznika rekao je:

"Taj novac je simboličan, ali to je izuzetno snažan simbol. JAL se ne razbacuje okolo sa 10 miliona dolara bez da je prije toga baš jako dobro razmislio."

JAL je, inače, u doba kad je Boeing lansirao svoj 787 Dreamliner, u trku da nabavi prvi avion iz te serije ušao još 2004. godine, prvi na svijetu, sve kako bi pretekao svog direktnog konkurenta All Nippon. Ono što je Boom uspio prikupiti do sada, biće im dostatno za razvoj male dvosjedne letjelice za demonstraciju svog koncepta, XB-1, čiji prvi testni let je zakazan do kraja sljedeće godine.

Objektivno, to što je Boom do sada prikupio tek je kap od milijardi koje će im biti potrebne. A pred njima je i ogroman posao; razvoj letjelice, gradnja prototipa, potom testiranja, sertifikati i tek nakon toga puna masovna proizvodnja.

Ovaj projekat poseban je po tome što do sada još nikada nije bilo uvođenja novog komercijalnog aviona, a da iza toga nisu stajale ili državne subvencije ili proizvođači aviona koji su bili već iskusni u tom području. A zašto je Šol uopšte ulazio u najnoviji projekat nadzvučnog putničkog aviona? Na nedavnom "Dubai Airshowu" kazao je da je bio "tužan što više nikada neće moći letjeti Concordeom".

A sada:

"Nećete morati biti na Forbsovoj listi kako biste mogli letjeti ovim avionom. Koštaće otprilike isto kao i business klasa danas. Konačno je cilj napraviti nadzvučno putovanje takvim da ga može priuštiti svako... Čekao sam, a kako se niko u to nije upuštao, ja sam odlučio. Na kraju želim postići to da se avionom do bilo kojeg mjesta u svijetu može stići po cijeni od 100 dolara i za pet sati. Za to ćemo morati unaprijediti iskoristivost goriva."

(Express.hr)