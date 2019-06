Studenti iz Srpske napravili pobjedničkog robota

Studenti Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, a njih pet je iz Broda u Republici Srpskoj, osvojili su prvo mjesto na ovogodišnjem takmičenju "Evrobot 2019" u Francuskoj i time Srbiju, ali i RS, učinili najboljom u toj oblasti među ekipama iz cijelog svijeta. Oni su u finalu pobijedili ekipu Kosmičkog centra Instituta za nauku i tehnologiju iz Moskve.

Tim "PMG robotiks" činili su studenti četvrte godine Mehatronike, a takmičenje koje je održano u gradu La Roš sir Jon okupilo je 33 tima iz 16 zemalja Evrope, Afrike, Azije i Sjeverne Amerike.

Srbiju su predstavljala tri tima koja su pobijedila na nacionalnom takmičenju. Studenti FTN-a predstavljaju Srbiju na "Evrobotu" godinama, imaju zapažen uspjeh na tom takmičenju, više puta zauzeli su drugo, treće i četvrto mjesto.

Jedan od mladih stručnjaka iz zlatnog tima je Slađan Plavšić. Rodom je iz Broda u Republici Srpskoj, odakle su još četiri člana ekipe. Srednju informatičku školu završio je u Derventi, a elektronika ga zanima od malih nogu, morao je sve da rastavi, da vidi kako funkcioniše i sam ponovo sastavi. Najvažnija odlika našeg pobjedničkog robota je činjenica da je bio potpuno autonoman, kaže Plavšić.

"Kad sudija odbroji, tri, četiri, sad, on radi sam, bez našeg upravljanja. Imao je zadatke propisane pravilima takmičenja, da sakuplja pakove koji su predstavljali hemijske elemente, da ih sortira po boji, težini, ubacuje u akceleratore", objašnjava Slađan.

Osnovno znanje zlatni momci dobili su na fakultetu, a na izradi robota radili su sami, kao fudbalski tim, ima ih 11. Među njima je i jedna dama, koja, nažalost, zbog ispitnog roka nije putovala u Francusku. Pripreme su počele u avgustu prošle godine, ovo takmičenje za nas buduće inženjere bilo je izuzetno važno iz više razloga, kaže Plavšić.

"Naučili smo dosta toga što se tiče robotike, ali i kako funkcioniše stvarni svijet, kako to izgleda u realnom svijetu, da nije lako doći do para, do dijelova, kako sve to funkcioniše. Naučili smo i kako da prodamo svoju ideju. Mnogo se nauči tokom tog procesa i upoznaju važni ljudi", ističe on.

Drugi zlatni student, Danilo Lazić iz Užica za mehatroniku se odlučio još u srednjoj školi, a robotici se potpuno posvetio na fakultetu. Kaže da je konkurencija na tom svjetskom takmičenju bila nevjerovatno jaka. Imali su izuzetno skupe robote i sjajno organizovane timove, kada smo vidjeli šta oni rade, prilično smo se uplašili, kaže Lazić.

"Na kraju smo ipak uspeli da se izborimo za prvo mesto. Svi su bili fantastični, a posebno Rusi. Imali su genijalno kretanje robota, savršene mehanizme, ali na kraju, mi smo strateški ipak uspeli da ih pobedimo", kaže ponosni Lazić.

Direktor Odeljenja za industrijsko inženjerstvo i menadžment Bojan Lalić za Sputnjik kaže da se fakultet u vremenu inovacija i novih tehnologija trudi da studenti sve što rade posmatraju kroz upotrebnu vrijednost. Iako neće svi biti menadžeri, moraju da znaju da to što razvijaju — i prave. Zadovoljstvo je raditi sa ovim mladim ljudima, jer je riječ o izuzetnim talentima, a prije svega o izuzetno dobroj djeci, kaže Lalić.

"Imamo sreću da nam genetski zapis garantuje neku lucidnost i kreativnost u razvoju, tako da, uz dovoljno znanja, to budu rezultati kao ovaj koji su upravo napravili. Ti momci i devojke imaju sjajno kućno vaspitanje, svi u sebi imaju ugrađene vrednosti, ova pobeda je rezultat svega toga. Dobrog ophođenja i brige, tu pritiska nije bilo, sve su oni sami napravili", ističe Lalić.

On dodaje da se šampioni u robotici direktno uklapaju u državnu strategiju industrijskog razvoja Srbije. Fabrike koje su stigle iz svijeta ovdje su i zbog toga što smo jeftinija radna snaga, a sada je vrijeme da im prodajemo i znanje, kaže profesor.

"Ono što država treba da uradi jeste da upozna sve kompanije koje su došle sa kapacitetom koji naši inženjeri imaju, da bi zbog toga otvarali i razvojne centre. Naša je ideja da svi proizvođači autodelova u Srbiji otvore razvojne centre. Onda bi imali dobar rezultat, inženjere koji razvijaju proizvode, a ne samo one koji ih sklapaju", kaže profesor Lalić, koji je i savjetnik ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića.

Oba sagovornika iz zlatnog tima Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada već imaju ponude za posao. Kažu da je riječ o velikim platama, ali prvo žele da diplomiraju, a najveća im je želja da nastave da znanje iz robotike prenose na nove generacije, kako kažu, na našim prostorima, u Srbiji i Republici Srpskoj.