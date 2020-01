T-ćelije, prvi korak ka lijeku "za sve vrste kancera"

Novootkriveni dio našeg imunološkog sistema mogao bi da se koristi kao svojevrstan oklop u borbi protiv svih vrsta raka, tvrde naučnici.

Tim sa Univerziteta u Kardifu je tokom laboratorijskih ispitivanja otkrio metodu koja bi mogla da se koristi za ubijanje raka prostate, dojke, pluća i još nekih vrsta.

Ovo otkriće objavljeno je u naučnom magazinu "Nejčr imunodži" nije još testirano na pacijentima, ali naučnici tvrde da postoji ogroman potencijal. Stručnjaci tvrde da, iako je sve još u ranoj fazi razvoja, ovo otkriće predstavlja značajnu vijest, prenosi B92.

Naš imunološki sistem je prirodni sistem odbrane tijela od infekcija, ali istovremeno napada i kancerogene ćelije. Naučnici su tražili nekonvencionalne i nove načine na koji imunološki sistem prirodno napada tumore.

Pronašli su T-ćeliju u ljudskoj krvi. To je imuno ćelija koja može da skenira tijelo da bi procijenila da li postoji prijetnja koja mora da bude eliminisana.

Razlika je u tome što ove ćelije mogu da napadnu razne vrste kancera. "Postoji šansa da se tako liječi svaki pacijent", kaže za BBC profesor Endrju Sjuel.

On je dodao: "Prethodno niko nije vjerovao da je to moguće. To bi moglo da poveća šanse za pronalaženje univerzalnog načina za liječenje raka - jedne T-ćelije sposobne da uništi mnoge različite vrste kancera".

T-ćelije na površini imaju receptore pomoću kojih mogu da vide sve na hemijskom nivou. Naučnici iz Kardifa otkrili su T-ćeliju sa receptorom koji bi mogao da pronađe i ubije različite vrste kancerogenih ćelija - u plućima, krvi, koži, debelom crijevu, dojkama, prostati, jajnicima, bubrezima i materici.

A najvažnije od svega je što ne oštećuje normalno tkivo.

Tačan način na koji to radi još se istražuje. Ova konkretna T-ćelija djeluje zajedno s molekulom MR1 koji se nalazi na površini svake ćelije u ljudskom tijelu.

Smatra se da MR1 obilježava izobličeni metabolizam koji se nalazi u kancerogenoj ćeliji. "Mi smo prvi koji su opisali T-ćeliju koja pronalazi MR1 molekule u kancerogenim ćelijama. To ranije nije bilo rađeno", kaže za BBC Geri Dolton, jedan od istraživača.

Terapije T-ćelija raka već postoje, a razvoj imuno-terapije raka jedna je od najuzbudljivijih grana u ovoj oblasti. Najpoznatiji primjer je CAR-T, lijeka koji se pravi od genetski skovane T-ćelije pacijenata.

CAR-T može da ima ozbiljne rezulate koji neke pacijente koji su bili teminalno bolesni pretvara u one koji su u stanju potpune remisije.

Ali nije bio uspješan u slučajevima "čvrstih tumora". Sada istraživači tvrde da novootkriveni receptori T-ćelija mogu da dovedu do univerzalnog lijeka.

Ideja je da se uzima uzorak krvi od pacijenta koji ima rak. T-ćelije bi bile izvučene, pa genetski modifikovane i reprogramirane kao receptori za pronalaženje tumora.

Unaprijeđene ćelije bi rasle u velikim količinama u laboratoriji, a onda bi ih ljekari vratili u tijela pacijenata. Sličan je proces za CAR-T. Ipak, ovaj metod za sada je testiran samo na životinjama i ćelijama u laboratoriji i potrebno je sprovesti niz bezbjednosnih provjera.

Lusija Mori i Đenaro de Libero sa Univerziteta u Bazelu, kažu da istraživanje ima veliki potencijal, ali da je još u ranoj fazi.

"Veoma smo uzbuđeni zbog imunoloških funkcija novih T-ćelija i mogućnosti upotrebe u terapijama", navode oni.

Danijel Dejvis, profesor imunologije na Univerzitetu u Mančesteru rekao je: "U ovom trenutku, u pitanju je početno istraživanje i nije ni blizu stvaranja lijeka za pacijente".

"Nema dileme da je to značajno otkriće za osnovno poznavanje imunog sistema, ali i za budućnost medicine", dodao je Dejvis.