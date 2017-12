Tehnologije koje bi već u 2018. mogle da promijene svijet

Do kraja ove godine ostalo je još nekoliko dana, a već sada se mnogi sa pravom pitaju šta će nam donijeti 2018. godina, barem kada je u pitanju svijet tehnologije.

U nastavku vam predstavljamo pet tehnoloških trendova koji bi mogli da obilježe 2018. godinu.

1. Sigurnost i GDPR

Sigurnost i regulativa velike su teme koje se takođe nastavljaju i vjerovatno će uvijek biti aktuelne, dok je u podlozi cijele priče i još jedan trend koji ne jenjava, - big data ili prikupljanje podataka. Raspoznavanje lica koje praktikuju u Kini dostigao je zavidni nivo u hvatanju kriminalaca i upućuje na to da imaju jak softver koji može i da istovremeno skuplja ogromne količine podataka.

Google zna sve o nama. Smartfoni su takođe sve veći izvor podataka, a sada je tek pitanje hoćete li kupiti kineski i podatke slati njima ili onima u Silicijumskoj dolinu. Popularno zvani GDPR, ili Uredba o zaštiti ličnih podataka koju uvodi EU, trebalo bi da nam da kontrolu upravljanja ili pak barem saznanje ko sve njima upravlja. Budući da na snagu stupa 25. maja, cijela godina će biti obilježena temama ko, šta i kada smije jer još uvijek postoji niz nepoznanica.

2. Vještačka inteligencija

Kada se radi o novitetima na polju AI-ja, svakako je mašinsko učenje ono koje će biti u fokusu 2018. Biće sve više novosti u smislu onog šta su mašine putem neuronskih mreža naučili. Naime, nedavno je u medijima objavljeno kako je softver pobijedio dosad najbolji program u šahu. Ono što je bitno tu znati jeste da je pobijeđeni program bio napravljen temeljem heurističnog modela i u njega je ubačen niz podataka, dok je AI program, novi pobjednik, to učinio temeljem, laički rečeno, intuicije koju je sam stekao. U samo četiri sata uspio je da savlada sve vještine šaha s obzirom na podatke koji su mu bili dostupni. U AI-ju se zasad radi o specifičnim zadacima koji se zadaju mašinama, odnosno računarima, piše "Večernji".

Drugi do napretka AI-ja dogodiće se u sferi autonomnih vozila. Potpuno su nevjerovatne stvari koje rade Uber, Lyft, Google. Primjera radi, Uber, koji ima otvorene sve svjetske karte, može da locira bilo koje vozilo na temelju učinjenih pet skretanja odnosno samo uz pomoć žiroskopa, i to bez pomoći GPS-a. U sferi pak prepozavanja lica takođe se vidi napredak, ali su uočene i rupe. Zbog kompleksnosti neuronskih mreža niz je i propusta. Tako je napravljen program koji je trebalo da prevari program prepoznavanja slike i bio je uspješan. Izmjenom tek oku nevidljivih parametara nečijeg lica, program koji je bio 99 posto uspješan u određivanju pola postao je jednako toliko neuspješan. Posla još ima jer u kontekstu, na primjer, prepoznavanja znakova, uz tek možda malu naljepnicu na fizičkom znaku on će biti pročitan pogrešno.

3. Blockchain

Kriptovalute su obilježile kraj ove godine, a uz njih se neprekidno spominje i blockchain tehnologija, odnosno platforma putem koje funkcioniše. U osnovi bi blockchain trebalo da garantuje da je svaka transakcija ikada učinjena zabilježena i enkriptovana, ali i da se bilo kada može provjeriti put te transakcije.

Što znači da bi u budućnosti, na primjer, ako možeš sve da pratiš, neko poput javnih bilježnika koji to sada potvrđuju postao posve nepotreban, kao i banke te telekomi, zadnji bastioni stare škole.

Trenutno blockchain još uvijek nije u "mainstreamu".

4. Internet stvari

Internet stvari, koji se odnosi na to da svaka stvar jeste ili treba da bude pametna, odnosno da ima ugrađen senzor ili cijeli niz koji mjeri, odašilje, sugeriše, razvija se takođe niz godina i sve više se zagrijava.

Buduće generacije zasigurno će htjeti da sve imaju pametno, ali tu se vraćamo na sigurnost i regulativu. Zbog toga je ta tema svakako i dalje aktuelna i nesumnjivo će o novim mogućnostima raznih stvari neprekidno biti govora.

5. AR/VR

Virtuelna realnost pokušava da prodre u "mainstream" već nekoliko godina. Polako joj ide, ali je još uvijek daleko od toga.

Vjerovatno će ona proširena AR (augmented reality) biti uspješnija, ali jednako je tako teško reći hoće li to biti u sljedećoj godini, prenosi "Telegraf.rs".

Magic Leap, kompanija koja je skupila nevjerovatne investicije, a godinama nije izbacila ni pravi prvi proizvod, mogla bi biti ponovo u fokusu. Mediji znaju da ih prozivaju jer su poprilično tajnoviti.