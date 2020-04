Toalet budućnosti analizira izmet i upozorava na 10 vrsta bolesti

S napretkom nauke i tehnologije naš odlazak u toalet bi, u budućnosti, mogao predstavljati ne samo olakšanje za naš organizam, već i oslobođenje od nekih strahova za naše zdravlje. Naučnici sa Univerziteta Stanford konstruisali su pametan toalet koji može analizirati izmet i urin i tako upozoriti na različite bolesti kao i neke oblike raka.

Ovaj eksperimentalni model svoje korisnike identifikuje na osnovu, kako njihovih jedinstvenih otisaka prstiju, tako i "analnih otisaka".

U posljednjih nekoliko mjeseci, od kad je napravljen, toalet je koristio 21 učesnik testiranja, čiji su rezultati objavljeni u naučnom časopisu Nature Biomedical Engineering.

Profesor medicine Sanjiv Sam Gambhir, jedan od autora ovog projekta, tvrdi da je pametni toalet savršen način za prikupljanje one vrste zdravstvenih podataka koji se najčešće ignorišu, a da njegov korisnik ne mora raditi ništa posebno, osim onoga što radi svaki dan.

"Ovaj koncept je osmišljen prije više od 15 godina. Kad god bih ga spomenuo ljudi bi se nasmijali, jer im ovo zvuči kao zanimljiva, ali i pomalo čudna ideja", objašnjava Gambhir i dodaje:

"Jasno nam je da to zvuči čudno, ali kako se ispostavilo, analni otisak čovjeka je takođe jedinstven. Skeniranje se koristi isključivo kao sistem prepoznavanja, da bi se podaci o korisnicima mogli sigurno sačuvati."

Pametni toalet je konstruisan na osnovu klasične toalet školjke, kojoj su dodati napredni senzori pokreta, instalirani u njenu unutrašnjost, koji snimaju urin i izmet korisnika. Potom algoritmi analiziraju video-snimke urina i izmeta, i bilježe vrijeme trajanja urinskih isparavanja i karakteristike i brzinu stolice, piše CNet.

