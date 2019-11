Tutankamon je možda sahranjen u tuđoj grobnici

Egiptolozi smatraju da postoji mogućnost da je čuveni dječak-faraon Tutankamon, sahranjen u grobnici koja mu prvobitno nije bila namijenjena.

Do takvog zaključka, stručnjaci iz Britanije došli su analizirajući figure i predmete iz grobnice koji imaju ženske konture, prenosi RTS.

Britanski arheolog Nikolas Rivs smatra da su mnogi ukrasni predmeti iz grobnice Tutankamona prvobitno bili napravljeni za ženu faraona Amenhotepa IV Nefertiti.

Rivs takođe smatra da je, kada je grobnica otkrivena, pronađena ogromna količina zlata toliko zaslijepila arheologe, da nisu dalje ulazili u razmatranje mogućnosti o tome gdje je sahranjen dječak-faraon.

