U Belfastu zaplijenjeni roboti koji su dijelili pilule za abortus

Policija u Belfastu zaplijenila je robote koji su na ulicama toga grada u organizaciji dviju grupa za ljudska prava dijelili pilule za abortus, u nastojanju da podignu svijest o legalnom pravu žena na prekid trudnoće.

U Sjevernoj Irskoj sve je veći pritisak na institucije od kojih se očekuje da liberalizuju vrlo stroga pravila o abortusu.

Grupe Rosa i Women on Waves upotrijebile su dva robota koji su prolaznicama ispred zgrade gradskog suda dijelili pilule za abortus, u sklopu kampanje čiji je cilj reforma zdravstva nakon što je susjedna Irska prošle sedmice uspjela liberalizovati svoj zakon.

Osnivač grupe Women on Waves Rebeka Gomperts izjavila je da je policija s ulice uklonila i zaplijenila robote kojima je upravljano iz Holandije, da bi se pokazalo kako se pilule mogu dati ženama u Sjevernoj Irskoj a da se ne prekrši zakon.

"Trenutak je da i u Sjevernoj Irskoj dođe do promjene", rekla je Gomperts za Reuters. "Činjenica da abortus u Sjevernoj Irskoj nije dopušten predstavlja kršenje ljudskih prava."

Policija u Belfastu potvrdila je da je zaplijenila robote te da je u toku istraga o incidentu kako bi se ustanovilo je li prekršen neki zakon.

Gomperts je kazala da su pilule uzele i progutale tri žene, ali da nije poznato jesu li trudne.

U Sjevernoj Irskoj pobačaj se dopušta jedino u slučaju kada je trudnica u životnoj opasnosti ili postoji objektivna opasnost da njeno mentalno ili fizičko zdravlje bude dugoročno ugroženo. Nije dopušten u slučaju silovanja, incesta ni u slučaju fatalne abnormalnosti fetusa.

Kazna za obavljanje ili podvrgavanje ilegalnom abortusu je doživotni zatvor.

Pritisak na institucije od kojih se očekuje liberalizacija zakona pojačan je nakon što je irska vlada u utorak, četiri dana nakon održanog referenduma o abortusu, najavila da će i prije ljetne parlamentarne stranke predstaviti prijedlog zakona koji će ženama omogućiti pravo na prekid trudnoće.

Protestanti i katolici u Sjevernoj Irskoj manje su društveno konzervativni nego u Irskoj ili u Velikoj Britaniji.

Sjevernoirski parlament ima pravo uskladiti zakon o abortusu s ostalim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva, ali je protiv toga glasao u februaru 2016. Parlament nije zasijedao otkad se vlada raspala u januaru 2017.

Organisers of pro-Choice rally in Belfast have handed over abortion pills & mini-robot to police.



Demonstrators had planned to take pills in public.



Police approached organisers beforehand & warned them that if the robot was used to distribute the pills it could be seized. pic.twitter.com/Af6IiBig0l