U Meksiku otkriven hiljadu godina star kanu koji su koristili Maje

U južnom Meksiku otkriven je očuvani drveni kanu koji su koristili drevni Maje, a za koji se procjenjuje da je star više od hiljadu godina, juče su saopštili službenici.

Veoma rijedak kanu pronađen je gotovo potpuno netaknut, potopljen u slatkovodnom bazenu poznatom kao vrtača, u blizini ruševina Čičen Ice, nekada velikog grada Maja u kojem se mogu pronaći pomno izrezbareni hramovi i visoke piramide.

Kanu je bio dugačak nešto više od 1,6 metara i širok 80 cm, a vjerojatno se koristio za transport vode iz vrtače ili pohranjivanje ritualnih posuda, navodi se u saopštenju meksičkog instituta za antikvitete INAH.

Institut je ovo izvanredno otkriće opisao kao "prvi potpuno očuvani kanu" na tom području, dodajući da će stručnjaci s pariškog univerziteta Sorbone pomoći u analizi dobro očuvanog drveta kako bi se tačno utvrdila njegova starost i vrsta, prenosi Index.

Takođe će naručiti trodimenzionalni model kanua, kako bi se olakšalo daljnje proučavanje i omogućila izrada replika, stoji u saopštenju.

