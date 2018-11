U Norveškoj roboti zamijenjuju poštare

Norveška nacionalna pošta Posten-Norge uskoro će koristiti poštare robote, odnosno robotizovanu dostavnu službu, kako bi korisnicima priuštila što bolju uslugu dostave pošiljaka.

Norveška pošta je sklopila ugovor sa startup kompanijom Buddy Mobility koja ima sedišta u Oslu i San Francisku. Plan im je da u prvoj fazi na ulice puste robotizovana vozila samo po gradu Kongsbergu, a kasnije i po ostalim norveškim gradovima, piše index.hr.

Robot poštar funkcionisaće tako što ce stici ispred kuća korisnika i obavijestiti ih o prispjeću pošiljke. Poruku će građani Kongsberga primiti putem aplikacije na pametnom telefonu. U poruci će se nalaziti i kod za otkljucavanje sandučića u vozilu.

Robotizovano vozilo kretaće se ulicom brzinom od 6 kilometara na sat, i tim tempom će moći da dostavi pošiljke na sto adresa dnevno. Nakon što dostavi sve pakete, vozilo će se vratiti u poštu, napuniti svoje baterije i čekati nove pošiljke za dostavu.

Portparol norveške pošte John Ekof kazao je da norveška pošta danas ima čak 20.000 manje zaposlenih nego što je imala sredinom devedesetih godina prošlog vijeka.

"To je oko hilajdu zaposlenih manje po godini i niko se nije oko toga pretjerano uznemiravao. Svi su našli nove poslove ili su otišli u penziju ako su imali uslove za to", kazao je on dodajući dodajući kako se obim poštanskih dostava od 1999. godine, koja je bila jedna od najprometnijih u tom sektoru, smanjio za čak 60 odsto.

Dodaje da je to razlog zašto Norveška pošta mora inovirati svoje usluge, te pronaći isplatljivija rešenja koja odgovaraju i njihovim mušterijama.

Ekof kaže i da roboti nisu ključni razlog zašto je Norveška pošta smanjila broj zaposlenih, ali i da sva rješenja koja sprovode dolaze u dogovoru sa sindikatom radnika, kao i u proteklih dvadeset godina.

Index.hr napominje i da su odgovor na njihov upit od norveške pošte dobili u roku od dva sata uz fotografiju poštanskog robota.

Roboti poštari se trenutno testiraju i u Njemačkoj.