U Turskoj otkriveno "čudo pod vodom"

Fascinatno otkriće u najvećem turskom jezeru – tvrđava stara oko 3.000 godina, za koju se vjeruje da pripada civilizaciji Urartu.

Proučavajući stalagmite dugačke više od 10 metara i poznate kao "podvodni dimnjaci", podvodni fotograf Tahsin Cejlan i Mustafa Akuš sa Ribarskog fakulteta Univerziteta "Van Juzanku Jil", u saradnji s roniocima pronašli su u jezeru Van tvrđavu staru 3.000 godina.

Vjeruju da datira iz civilizacije Urartu, u čije vrijeme je nivo vode u ovom jezeru bio stotine metara niži.

Cejlan je istakao da su ruševine dio velikog kompleksa koji se proteže na površini do jednog kilometra, a da su zidovi tvrđave visoki između tri i četiri metra.

"Pronalazak ovog dvorca pod vodom je čudo", dodao je Cejlan, ističući da jezero Van ima istoriju dugu oko 600.000 godina.

"Mnoge civilizacije i narodi su se nastanjivali oko jezera Van. Jezero su zvali 'Gornje more' i vjerovali da krije mnoge tajne. Znajući to, radimo na tome da ih otkrijemo", rekao je on.

