U ruinama drevnog grada u Egiptu pronađene korpe sa voćem

Pletene korpe ispunjene voćem koje su preživjele od 4. vijeka prije nove ere i stotine drevnih keramičkih artefakata i bronzanog blaga otkriveno je u potopljenim ruševinama skoro legendarnog grada Tonis-Herakleion kod obale Egipta.

Oni su ostali netaknuti od kada je grad nestao ispod talasa u drugom vijeku prije nove ere, a zatim je potonuo dublje u osmom vijeku nove ere, nakon kataklizmičnih prirodnih katastrofa, uključujući zemljotres i plimske talase, piše Gardijan.

Tonis-Heraklion grad ekipatskih i grčkih imena bio je godinama najveća egipatska luka Mediterana prije nego što je Aleksandar Veliki osnovao Aleksandriju 331 prije nove ere.

Ogromno nalazište u zalivu Abukir u blizini Aleksandrije bilo je zaboravljeno sve dok ga nije ponovo otkrio francuski morski arheolog Frenk Godio prije dvije decenije, u jednom od najvećih arheoloških nalaza novijeg doba.

Kolosalne statue bile su među blagom iz bogate civilizacije zamrznute u vremenu. Neka od otkrića prikazana su na velikoj izložbi u Britanskom muzeju 2016. godine.

Godio je bio zatečen najnovijim otkrićima. Za Gardijan je rekao da su korpe sa voćem nevjerovatne, jer su bile netaknute više od 2.000 godina.

