U sendviču od tunjevine naučnici nisu uspjeli da otkriju DNK tune

U laboratorijskim testovima koje je naručio Njujork tajms, naučnici nisu uspjeli da pronađu tragove DNK tune u više sendviča s tunjevinom poznatog lanca brze hrane "Sabvej".

Novinar Njujork tajmsa je kupio sendvič sa tunjevinom na tri različita prodajna mjesta lanca brze hrane "Sabvej" u Los Anđelesu, a zatim ih odnio u specijalizovanu laboratoriju za ispitivanje ribe. Istraživači iz donesenog uzorka nisu uspjeli da utvrde o kojoj ribi je riječ, prenosi Gardijan.

"Mogu se izvesti dva zaključka. Prvi, da je riba toliko prerađena da šta god da smo uzorkovali, ne bismo mogli da identifikujemo. Drugi je da smo dobili rezultat, i da u tim sendvičima jednostavno nema tunjevine", rekao je portparol laboratorije koja je vršila analizu.

U februaru, kada je Insajd edišn (Inside Edition) sproveo sličan test sa uzorcima iz Njujorka, laboratorija za Primenjenu tehnologiju hrane sa sjedištem na Floridi je uspjela da potvrdi prisustvo tunjevine u sendvičima.

Dva potrošača iz Kalifornije su u januaru podnijeli tužbu protiv lanca brze hrane "Sabvej" tvrdeći da su njihovi sendviči napravljeni od svega, osim od tune. Oni tvrde da su kontroverzni sendviči napravljeni od mješavine raznih sastojaka koji imitiraju tunjevinu.

Iz kompanije "Sabvej", koja ima više od 22.000 prodajnih objekata širom Sjedinjenih Država, uzvratili su tužbom i odlučno se usprotivili napadima na integritet njihove nabavne službe, nazivajući tužbu neosnovanom.

Početkom godine "Sabvej" je na svojoj veb-staranici reklamirao svoju 100 odsto divlju ulovljenu tunu i ponudio 15 odsto popusta onima koji kupe veće sendviče od tunjevine pod promotivnim kodom ITSREAL.

Početkom mjeseca, kupci iz Kalifornije koji su tužili "Sabvej", odustali su od nekih svojih zapaljivih tvrdnji, ali i dalje su ostali pri tome da je "označavanje, marketiranje i oglašavanje" proizvoda od tunjevine u "Sabveju" "lažno i obmanjujuće".

Ovaj slučaj je privukao pažnju javnosti i izazvao zabrinutost potrušača, ali i odgovor konkurencije. Drugi proizvođači senviča su naveli da je tuna relativno jeftina namirnica i da "Sabvej" nema mnogo interesa da je mijenja jeftinijim sirovinama.

Stručnjaci za morske plodove pretpostavljaju da "Sabvej" možda i nije kriv ako njihova tuna u stvari nije tuna.

"Mislim da senviči nisu namerno pogrešno označeni", rekao je za Tajms, Dejv Rudi, predsjednik kompanije "Catalina Offshore Products". "Oni kupuju konzervu tune od dobavljača na kojoj piše tuna. Ako je ovdje u pitanju prevara, onda je ta prevara napravljena u fabrici konzervi".

