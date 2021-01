UKC Tuzla prezentovao "Piljićevu metodu", priznatu i u svijetu

TUZLA - U Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla u petak je prezentovan novi pristup u operativnom tretmanu abdominalne aorte i zdjeličnih arterija.

Riječ je "Piljićevoj metodi", nazvanoj po doktoru Draganu Piljiću, šefu Odjeljenja za vaskularnu hirurgiju UKC Tuzla, a ova metoda je prezentirana u svjetskim stručnim časopisima.

Nova metoda na izuzetno zahtjevnoj operaciji na krvnim sudovima u trbuhu promovisana je u svjetskim časopisima koji su prihvatili taj metod kao Piljićev lični. Doktor Dragan Piljić kazao je da su prije 30 godina na ovoj klinici rađene najsloženije operacije koje su se radile i u svijetu. Tada je to izgledalo drugačije i teže.

"Rez je bio 40 cm. Da bismo došli do aorte, koja se nalazi uz kralježnicu, morali smo maknuti organe koji nam smetaju, crijeva staviti u vlažnu krpu. To je bilo jako mučno pa i pogledati. Ali operacije su bile uspješne. Oparavak pacijenata bio je dug i težak", prisjetio se Piljić i dodao da je on godinama razmišljao kako to pojednostaviti.

Poslije rata išao je u Zagreb na specijalizaciju i vidio da se isto radi. Prekretnica se desila kada je otišao na supspecijalizaciju u Ljubljanu i vidio neke druge metode te počeo istraživati i pomalo eksperimentisati.

Smanjeni su rez, količina infuzije koja se daje tokom operacije, ali i boravak pacijenta u intenzivnoj njezi.

Ovom metodom je drastično smanjen broj postoperacijskih komplikacija, tvrdi Piljić, koji s kolegama desetak godina ovu metodu razvija.

Almir Kusturica, specijalista anestezije i reanimacije, rekao je da je Piljićeva ideja prvo zvučala nerealno, ali kasnije je shvatio da je izvodiva.