Uređaji za fitnes i robot među najboljim izumima

Napredna tehnologija ušla je u sve sfere naših života, a pored izvrsnih performansi, danas se uređaji mogu pohvaliti i prelijepim dizajnom.

U listu prestižnog međunarodnog priznanja "Red Dot" ušlo je šest uređaja koji su svojim kvalitetom i vrhunskim dizajnom oduševili u 2017. godini.

S-BOX, "Haier Group", Kina

Prečišćivač vazduha S-BOX posjeduje nesvakidašnji dizajn koji podsjeća na komade namještaja s polovine prošlog vijeka. Privlači pažnju svojim kockastim tijelom zaobljenih ivica i fleksibilnom drvenom bazom koja se može transformisati na tri načina i tako omogućiti tri režima rada.

Motiv Ring, "Motiv Inc.", SAD

Motiv Ring je mikrouređaj za fitnes koji mjeri nivo aktivnosti, srčani ritam i san. Na veoma malom prostoru, prsten sadrži brojnu tehnologiju uključujući Bluetooth, akcelerometar, optički senzor za puls i specijalno dizajniranu zakrivljenu litijum-jon bateriju.

Zenbo, "ASUSTeK Computer Inc.", Tajvan

Kućni robot Zenbo samostalno se kreće po kući i izvršava glasovne komande. Njegovo lice je ekran osjetljiv na dodir koji može da prikaže niz emocija, te je naročito pogodan za djecu i starije osobe. Posjeduje integrisanu kameru, a služi i kao kontrolni centar za druge pametne uređaje.

Vivomove Asia Edition, "Garmin", Tajvan

Uređaj za fitnes Vivomove Asia Edition je dizajniran u formi analognog ručnog sata. Opremljen je brojnim funkcijama među kojima su pedometar, brojač kalorija, monitor sna. Pomoću odgovarajuće aplikacije svi podaci se mogu pratiti na pametnom telefonu.

Inspire 2, DJI

Dron Inspire 2 dizajniran je za profesionalno fotografisanje iz vazduha. Dostiže maksimalnu brzinu od 94 km/h, a snažna baterija prolongira dužinu leta do 27 minuta.

Tascent InSight One, "Tascent Inc.", SAD. Dizajn: "Whipsaw, Inc.", SAD

Tascent InSight One je sistem za prepoznavanje lica i dužice oka koji se koristi na aerodromima ili graničnim prelazima. Uređaj za svega par sekundi skenira lice i oko i prikaže na displeju simbol za slobodan prolaz ili zabranu.