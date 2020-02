Uskoro roboti koji vade krv?

Prva testiranja prototipa robota za vađenje krvi pokazala su se prilično uspješnima te bi, nakon dodatnog usavršavanja, strojevi zaista mogli zamijeniti medicinsko osoblje u vađenju krvi.

U budućnosti procedura vađenja krvi mogla bi biti potpuno drukčija u odnosu na danas, odnosno na procedura u kojima nam medicinsko osoblje laganim ubodom igle u venu vadi krv. Kao i brojne druge stvari koje su već zamijenili i koje će tek zamijeniti u budućnosti, tako bi roboti mogli zamijeniti i medicinske sestre i, zahvaljujući naprednoj tehnologiji i vještačkoj inteligenciji, ljudima vaditi krv.

Ne znamo kako će na to reagovati osobe koje se ionako boje igle, tj. hoće li njihov strah biti još veći ili će više vjerovati robotima nego ljudima, no nakon prvih testiranja naučnika iz Rutgera i Mount Sinai Hospitala, rezultati su i više nego pozitivni. Pri traženju vene, robot koristi ultrazvuk koji iglu navodi do pravog mjesta te se u testiranju pokazao jednako dobar ili čak bolji u odnosu na medicinsko osoblje.

Naravno, pred naučnicima je još dosta posla za usavršavanjem robota, ali čini se kako bi u budućnosti zaista mogli koristiti takve uređaje za vađenje krvi i druge oblike intravenozne terapije, piše Zimo.

Kliničko testiranje na ne tako velikom uzorku od 31 pacijenta pokazalo je ukupnu uspješnost od 87 odsto, pri čemu je za osobe kojima su vene na rukama bile, kako su to napisali u istraživanju, jednostavno pristupačne, uspješnost iznosila čak 97 odsto. No za osobe kojima je teže pronaći venu probleme nemaju samo doktori, već i mašine te je postotak neuspješnosti iznosio između 27 i 60 posto, zavisno od prirode problema. Takvih problema ima i medicinsko osoblje pa nekada moraju više puta iglom tražiti venu, što može biti prilično bolno za pacijenta.

Naučnici vjeruju kako će se stvari s vremenom promijeniti te da će postotak uspješnosti biti još veći. U daljnjem razvoju tog robota, koji je i dalje prototip, iskoristit će podatke dobivene testiranjem i dodatno trenirati vještačku inteligenciju kako bi bio što precizniji i uspješniji. Takođe, robot bi u budućnosti trebao sadržavati i modul za analizu krvi tako da se, nakon vađenja, odmah može pristupiti analizi krvi, prenosi N1.

