"Uspavani džin" Antarktika bi mogao da potopi planetu

Urušavanje "uspavanog džina" Južnog pola moglo bi da izazove katastrofalne planetarne poplave i podizanje nivoa mora do kraja ovog i u narednim vijekovima.

Ukoliko se klimatske promjene nastave trenutnim tempom, topljenje Istočne antarktičke ledene ploče do 2300. će podići nivo mora za jedan do tri metra, a do 2500. godine za dva do pet metara.

Istraživanje, koje je sproveo međunarodni tim naučnika, objavljeno je u časopisu Nejčer (Nature).

Naučnici napominju da bi ovaj potencijalno katastrofalni ishod mogao da bude izbjegnut ako bi države širom svijeta ispoštovale ono što je dogovoreno na Klimatskom samitu u Parizu 2015. godine - smanjivanju emisija gasova s efektom staklene bašte kako bi se rast prosječne temperature ograničio na ispod dva stepena Celzijusa, piše Independent, prenosi RTS.

Planeta se trenutno u prosjeku zagrijala za 1,1 stepen Celzijusa u odnosu na period od početka Industrijske revolucije.

Uz nepromijenjenu potrošnju energenata i nepromijenjene emisije gasova iz fosilnih goriva prognoze su da će do 2100. godine prosječna temperatura porasti za 2,7 stepeni.

Sve manje vremena da ga ne probudimo

Istraživanja, međutim, pokazuju da ukoliko se porast globalne temperature zadrži ispod dva stepena, topljenje Istočne antarktičke ploče će do 2500. godine podići nivo mora za pola metra.

To znači da će "uspavani džin", koji u sebi sadrži najveći dio glečerskog leda na Zemlji, nastaviti svoj san i da najvjerovatnije neće doprinijeti podizanju mora narednih decenija.

Ipak, određeni porast nivoa mora ne može da bude izbjegnut zbog topljenja leda u zapadnim dijelovima Južnog pola i Artktiku.

Ono što je još važnije, jeste da čovječanstvo ima sve manje vremena da izbjegne scenario buđenja "uspavanog džina" na Južnom polu.