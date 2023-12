Vazdušna revolucija: Demonstriran uspješan let aviona bez pilota

HOLISTER – U trajanju od otprilike 12 minuta, jedan od najviše korištenih teretnih aviona na svijetu je po prvi put završio cijeli let bez ikoga u njemu.

Avion je bio Cessna caravan, robustan jednomotorni avion koji je popularan izbor za obuku letenja, turizam, humanitarne misije i regionalni teret, poletio je s aerodroma Holister u Kaliforniji.

"Cessna je napravila 3.000 caravana – to je najpopularniji teretni avion za koji nikada niste čuli. Ali izazov sa ovom letjelicom je to što leti na nižim visinama i nepovoljnijim vremenskim uslovima nego što to rade mnogi veliki avioni danas. Stoga je rukovanje njime mnogo opasnije, a automatizacija će uvelike pomoći u poboljšanju sigurnosti ovih operacija", rekao je Robert Roz, izvršni direktor Pouzdane robotike koja je izvela ovu demonstraciju.

Daljinski operater - pravi pilot koji mora biti sertificiran da upravlja avionom kao da sjedi u pilotskoj kabini šalje komande avionu putem šifrovanih satelitskih signala, ali ne upravlja avionom u realnom vremenu niti dobija bilo kakav vizuelni signal od samog aviona.

Interfejs koji koriste bliži je onima koje koriste kontrolori letenja nego piloti dronova.

"Ovo nije video igra. Nema džojstika i nemate mogućnost daljinskog upravljanja avionom. Ne postoji video signal koji vam daje povratne informacije u stvarnom vremenu. Način na koji kontrolišu avion je u suštini meni sa opcijama", rekao je on, prenosi CNN.

Svaka komanda poslana avionu uključuje instrukcije potrebne za slijetanje, tako da avion uvijek zna šta treba da uradi čak i ako se komunikacija izgubi.

"Moglo bi se reći da je letelica autonomna. Ako avionu kažete da ne radi ništa drugo, ili ako izgubite komunikaciju s njim, učiniće posljednju stvar koju ste mu naredili, a to je definicija autonomije. Nema direktne kontrole od strane ljudi", rekao je on.

U poređenju sa tradicionalnim autopilotom, sistem Pouzdana robotika je u stanju da izvede sve faze leta, uključujući izlazak iz kapije i ka pisti, kao i polijetanje i slijetanje. Što se letenja tiče Roz kaže da je ovo kao i svaki drugi avion jer će daljinski operater odgovarati na radio pozive i upravljati glasovnom komunikacijom kao da se nalazi u avionu.

Kada sistem postane komercijalno dostupan, druge sigurnosne mjere će stupiti na snagu, uključujući pametnu karticu koja će biti potrebna za upravljanje bilo kojim avionom. Osim toga, piloti će raditi iz kontrolnog centra gdje će drugi ljudi paziti kako rade.

