Vještačka inteligencija na kineskim putevima

Kina je poznata po inovacijama u svim oblastima pa tako i što se tiče regulisanja saobraćaja, od izgradnje solarnog autoputa, testiranje autonomnih vozila, kao i izgradnja prve nacionalne laboratorija za vještačku inteligenciju.

Sada, Kina ima plan da implementira tehnologiju vještačke inteligencije u najmanje polovinu novih automobila do 2020. godine i da pokrije 90 odsto svojih velikih gradova i autoputeva sa bežičnom mrežom kako bi se ostvarila komunikacija između pametnih vozila.

Ovi ciljevi su dio nacrta nacionalne strategije pametnih automobila za koju Nacionalna komisija za razvoj i reforme (NDRC) želi da dobije povratne informacije od javnosti.

Kina ima cilj da postane svjetski lider u vještačkoj inteligenciji do 2025. godine, za šta će do 2020. godine biti izdvojeno preko 22,15 milijardi dolara, pri čemu su pametni automobili ključni dio projekta. Iz NDRC je rečeno da žele da izgrade državni tim sa zvaničnicima iz Državnog vijeća kako bi vodili inovacije u oblasti pametnih automobila i planiraju da podstiču pokretanje preferencijalnih politika za srodna preduzeća što bi moglo dovesti do smanjenja poreza.

Takođe, iz NDRC-a se nadaju da će Kina do 2035. godine dobiti svjetsku reputaciju za kvalitetne pametne automobile.

