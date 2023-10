Vještačka inteligencija sada kreira savršene poslovne fotografije

Zaboravite na filtere i fotošop, vještačka inteligencija (AI) je novi trend za kreiranje profilnih fotografija na mreži.

Tokom ljeta, jedan video o tome postao je viralan na TikTok-u, a napisano je sjledeće: Koristite ovaj trend da biste dobili novu profilnu fotografiju za LinkedIn.

U kratkom klipu, mlada žena pokazuje kako izgleda u stvarnom životu, kao i fotografije svog profesionalnog, odnosno uređenog izgleda koji je postigla koristeći aplikaciju Remini koja pokreće vještačku inteligenciju.

Video je pogledan više od 50 miliona puta, a mnoštvo sličnih klipova drugih tiktokera takođe je bezbroj puta pregledano. Remini, i konkurenti kao što su Try It On AI i AI Suit Up, koriste softver zasnovan na vještačkoj inteligenciji za kreiranje "uglađenih" profilnih fotografija koje treba da djeluju kao djelo stručnog fotografa.

Uz Remini, od korisnika se traži da otpreme osam do 10 selfija, po mogućnosti snimljenih iz različitih uglova, i sve to uz dobro osvjetljenje. AI, zapravo, koristi te slike da "nauči" kako izgledate, a onda posle samo nekoliko minuta počinje da pravi veštačke fotografije na kojima izgledate "veoma pametno, pa čak i glamurozno", piše BBC, sa stilizovanom kosom.

Takođe, daje vam mogućnost da nosite raznoraznu odjeću, uz profesionalno osvjetljenje, te da imate besprijekoran ten i šminku. Osim toga, dobijate različite pozadine, a neki korisnici smatraju da to čini da izgledaju mršavije.

Rezultati su, donekle, u očima posmatrača - neki kažu da su realni, dok drugi smatraju da slike izgledaju vještački. Ali, dok su se prethodni trendovi "manipulacije onlajn fotografijama" - kao što je drastično mjenjanje boje kose ili očiju - fokusirali na zabavu na društvenim mrežama, ovaj trend je u velikoj mjeri fokusiran na LinkedIn i druge veb stranice za traženje posla.

Prednost je i što će vam Remini i drugi provajderi, uglavnom, dati besplatne probe koje traju nekoliko dana, dok vas angažovanje fotografa može skupo koštati, prenosi Telegraf.

