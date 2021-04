Vrsta slatkovodnog puža u Crnoj Gori nazvana po Novaku Đokoviću

Slovački biospeleolog Jozef Grego i crnogorski zoolog sa Univerziteta Crne Gore Vladimir Pešić otkrili su novog puža u kraškom izvoru u blizini Podgorice i odlučili da ga nazovu po Novaku Đokoviću "da bi odali priznanje njegovom nadahnjujućem entuzijazmu i energiji".

Travunijana djokovici, vrsta slatkovodnog puža koju je Međunarodna unija za zaštitu prirode stavila na crvenu listu ugroženih vrsta, prvi put je otkrivena 2019. godine na izvoru u blizini Podgorice, mada i dalje nije tačno utvrđeno njegovo porijeklo.

Jozef Grego i Vladimir Pešić otkrili su i opisali ovu vrstu puževa i odlučili da ga nazovu po Novaku Đokoviću, trenutno najboljem svjetskom teniseru, koji je tokom svoje blistave karijera osvojio 19 gren slemova.

"Da biste otkrili neke od najrjeđih životinjskih vrsta na svijetu koje naseljavaju jedinstvena podzemna staništa dinarskog krša, da biste došli do nepristupačnih pećinskih i kraških staništa, kao i za naporan rad tokom obrade prikupljenog materijala, potrebna vam je Novakova energija i entuzijazam", objašnjavaju istraživači.

Travunijana djokovici ima mliječnobijelu školjku u obliku izduženog konusa i prilagođen je za život u podzemnim staništima dinarskog krša. Dio je Hydrobiidae, vrlo raznolike familije malih do sitnih puževa - poznatih i kao puževi od blata - koji nastanjuju svježe ili blago slanu vodu, uključujući pećine i podzemna staništa.

Zoologists have discovered a new species of snail in #Montenegro and have named it after Serbian tennis player #NovakDjokovic ⁦@DjokerNole⁩. Travunijana djokovici was named by Jozef Grego & Vladimir Pesic in honour of “his inspiring enthusiasm & energy”. (Pic: J Grego) pic.twitter.com/gAdFPmwVY5