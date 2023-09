Zabranjeno pušenje stiže na NetWork konferenciju

NetWork konferencija, najveći poslovno-tehnološki događaj u BiH, održat će se od 18. do 20. oktobra u Grand Hotelu Neum, a već je poznato koje muzičke zvijezde će zabavljati posjetioce

Nešto više od mjesec dana dijeli nas od trenutka kada će Grand Hotel Neum ponovo postati epicentar regionalnih poslovno-tehnoloških trendova te sadržaja koji će zadovoljiti i najzahtjevnije stručnjake u branši. Ali to nije sve - NetWork 11 konferencija obećava da će biti pravo mjesto okupljanja ne samo za stručnjake industrije, nego i za ljubitelje dobre muzike i nezaboravnih partyja.

Zabranjeno pušenje, bend koji je ostavio neizbrisiv trag u muzičkoj historiji Balkana, je glavna zvijezda ovogodišnjeg zabavnog dijela konferencjie. Legende rock scene dovešće atmosferu do usijanja svojim poznatim hitovima koji su obilježili čitave generacije, kao i novijim pjesmama s albuma "Karamba!" koje su već izgradile status kultnih među fanovima.

Zabranjeno pušenje dolazi na NetWork samo dan prije dva vezana koncerta u Zagrebu.

No, to nije kraj muzičkim iznenađenjima koja se očekuju. Perpetuum Mobile, bend koji je prošle godine digao publiku na noge, vraća se s još više energije i hitova koji obuhvataju širok spektar žanrova - od funk i house, do disko i pop melodija. Njihovi originalni hitovi koji su bili na MTV top listama garancija su da će atmosfera biti zagrijana do maksimuma.

Sa zadovoljstvom se najavljuje i nastup Berina Buturovića, pjevača čija energija i harizma garantuju fantastičnu zabavu. Berin, poznat po sjajnoj atmosferi koju stvara na svojim nastupima, obećava da će svaka nota biti ispunjena sjajnom energijom koja će se širiti salom i zaraziti svakog prisutnog.

Dok se Neum priprema da postane središte stručnjaka i ljubitelja dobre muzike, odbrojavanje za NetWork konferenciju je u toku. Tradicija konferencije garantuje spoj profesionalnog usavršavanja i nezaboravnih muzičkih trenutaka. Regularne ulaznice su u prodaji do 9. 10. 2023, a studenti mogu iskoristiti posebnu cijenu kotizacije.

Sve najnovije informacije mogu se pronaći na službenoj stranici konferencije: www.networkkonferencija.ba te na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn.