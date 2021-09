Akcijama čišćenja i promjenom navika do svijeta bez otpada

VIŠEGRAD - Akcijom čišćenja obje obale Drine u Višegradu te kopnenog dijela u višegradskom naselju Bikavac juče je počela realizacija "Coca-Colinog" projekta "Od izvora do mora" u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta je da se kroz sedam akcija čišćenja podstaknu i promovišu edukacija i jačanje svijesti građana o značaju odgovornog odlaganja ambalažnog otpada. Neposredno prije akcije čišćenja upriličen je i događaj kojim je i zvanično obilježen početak projekta u BiH, a kojem su prisustvovali predstavnici institucija i organizacija nadležnih za pitanja ekologije, okoliša i voda, predstavnici lokalnih zajednica koje su podržale projekat, predstavnici kompanija partnera "Konzum BiH" i "Mercator BiH", kao i kompanija "Ekopak" i "Euro Beta", koje će biti zadužene za odvoz prikupljenog otpada te predstavnici medija i građani Višegrada.

"'Coca-Cola' kao odgovorni korporativni građanin neprestano ulaže napore u zaštitu okoliša. Upravo je ovo jedan od projekata koji su dio našeg globalnog programa 'Svijet bez otpada', kojim želimo direktno doprinijeti smanjenju uticaja na okoliš i ponuditi rješenja za izazove povezane s ambalažom. Tu smo sebi postavili konkretan cilj da do 2030. godine pomognemo u prikupljanju i recikliranju svake boce ili limenke koju postavimo na tržište. Kroz akcije u sklopu projekta 'Od izvora do mora' ćemo uklanjati ambalažni otpad iz okoliša i na taj način doprinijeti čišćenju rijeka i jezera, ali i kopnenih dijelova BiH", rekao je Dušan Mitrev, rukovodilac Službe za prodaju "Coca-Cole HBC B-H" Sarajevo.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac zahvalio je kompaniji "Coca-Cola" i ljudima koji učestvuju u implementaciji ovog projekta, kao i svim uključenim opštinama i gradovima.

"Mislim da je ovo dobar primjer kako možemo zajedno da obezbijedimo bolje uslove, zdraviju klimu, zdraviju sredinu, čistu prirodu, jer ćemo samo tako svi živjeti u boljim uslovima. Jako me raduje što smo danas u Višegradu, što dajemo zasluženu pažnju Višegradu, Drini i Rzavu, u pjesmama opjevanom Bikavcu, a posebno jer imamo dobre domaćine ovdje. Raduje me što je 'Coca-Cola' prepoznala značaj ovog područja i očuvanja ovih prirodnih ljepota i resursa", rekao je on.

Projekat "Od izvora do mora" u BiH se realizuje u saradnji sa nevladinim organizacijama - "Eko centar" iz Višegrada i UG "Ruke" iz Sarajeva.

Njime je planirana realizacija ukupno sedam akcija prikupljanja otpada širom BiH ove godine i to, osim Višegrada, u Rudom, Foči, Sarajevu, Tuzli, Bihaću i Tomislavgradu. Projekat su do sada partnerski podržale brojne institucije.