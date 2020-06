"Ako Hrvatska ne odustane Trgovskom gorom će se baviti sudovi"

BANJALUKA - Koordinaciono tijelo BiH za problematiku odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na lokaciji Trgovske gore danas je zasjedalo prvi put. Formiran je ekspertski tim koji čini 21 osoba i u njemu su predstavnici određenih institucija, ali i naučnici iz oblasti koje su neophodne.

Kako je rekao ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košara, pored profesora u timu će biti i predstavnici entitetskih ministarstava, Kluba zelenih, Opštine Novi Grad i Vlade USK te predstavnici nadležnih agencija.

Na čelu ekspertskog tima je Emir Dizdarević, zamjenik direktora Agencije, a članovi su predstavnici entitetskih ministarstva Svetlana Radusin i Sabina Šahman Salibegović, ispred Kluba zelenih Jasmin Emrić, načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača, predstavnik USK, te naučni eksperti Neđo Đurić, Munir Jahić, Goran Trbić, Edin Delić, Dženan Ćerimagić, Kenan Mađić, Zvjezdan Karadžin, Zoran Vrače, Milan Orlić, Velibor Čurković, Natalija Samrdžić, Alfred Vidić, Jelena Marinković, Stipe Galić i Mirjana Miličević.

"Vodili smo računa da budu eksperti iz svih oblasti u prvoj fazi shodno procedurama koje je definisao zakon o Savjetu ministara i poslovnik. Ja ću dostaviti prijedlog odluke na usvajanje Savjetu ministara i vjerujem da će biti usvojen. Paralelno smo razgovarali o konstituisanju pravnog tima i u naredna dva dana ćemo organizovati video konferenciju i definisati strukturu. Prijedlog će biti dostavljen za 10-15 dana Savjetu ministara", rekao je Košarac.

Uputio je apel ministru spoljnih poslova BiH da pokrene diplomatske aktivnosti s Hrvatskom kako bi tim otišao u Hrvatsku i razgovarao s vlastima kako bi se eksperti intenzivno uključili od prvog trenutka i poručili da je to za BiH neprihvatljivo iz aspekta zdravlja stanovništva, životne sredine i potencijalnog ugrožavanja Nacionalnog parka Una i sigurnosnih i zdravstvenih izazova.

Ministar prostornog uređenja Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je da prema zadnjim saznanjima, Hrvatska je pokrenula te aktivnosti na Fond koji se bavi ovim problematikom. Taj fond je raspisao javni poziv za izbor konsultantske kuće koja bi trebalo da se bavi izradom studije uticaja na životnu sredinu, ali taj poziv je poništen. Razlog nije poznat.

"Ukoliko namjera hrvatske vlasti bude i dalje ista, prilikom izrade studije moraju obavijestiti pogođenu zemlju, a to je BiH. Šta dalje planiraju ne znamo", rekla je Golićeva.

Na konstataciju da Hrvatska ne smatra BiH pogođenom stranom, Golićeva je rekla da će se time baviti međunarodni sudovi poput onog u Strazburu.

"Oni nas moraju obavijestiti, nezamislivo je da se odlagalište nuklearnog otpada radi pored zaštićenih područja. Put pravne bitke predstoji ukoliko Hrvatska ne odustane od svoje namjere", poručila je Golić.

Košarac je rekao je da su institucije BiH bile paralizovane kada je riječ o ovom problemu, ali da je to promijenjeno otkad je preuzeo ministarstvo. Imao je sastanke sa svim predstavnicima institucija, ministarstava, a u Briselu je obavijestio DG Energy o ovom problemu.

"Jedna od prioritetnih aktivnosti je rješavanje pitanja Trgovske gore. Apelujem na mobilnost svih onih koji mogu dati doprinos da se dokaže da je naša zabrinutost za zdavlje ljudi i Nacionalni park Une opravdana", rekao je Košarac.

Predstavnik Kluba zelenih Saša Magazinović kazao je da se o ovoj temi govori mnogo ali, ali da konkretnih aktivnosti do sada nije bilo.

"Nemam odgovor na pitanje zbog čega Predsjedništvo BiH do sad nije povelo konkretne aktivnosti jer se ovo tiče itekako vanjske politike. Podsjetit ću vas da je nakon međunarodne konferencije koju smo organizovali kao Zeleni klub, Predsjedništvo usvojilo niz zaključaka, među kojima je i da će komunicirati s institucijama RH i da će se formirati pravni tim. To je bilo u martu prošle godine i nije ništa implementirano. Većina aktivnosti imeplementirana je na inicijativu dva entitetska mistarstva, državnog ministarstva i da je to tek sad u nekoj fazi ozbiljnosti. Ja sam opozicioni poslanik, ministri su iz vladajuće pozicije, ali kada je ovo pitanje na dnevnom redu ovo mora biti mjesto dodira i saradnje svih nas. Najznačajniji udio u ovome ima politka, ali bez struke ne može ništa", poručio je Magazinović.

Načelnik Opštine Novi Grad Miroslav Drljača rekao je da je prekretnica bila konferencija iz marta prošle godine koju je organizovao Zeleni klubi jer se tada shvatilo da to nije samo problem Novog Grada već cijele BiH.

"Tada smo prvi put osjetili da mi kao građani nismo sami, da postoji konsenzus. Imamo i građane Hrvatske iz Dvora koje niko ne uvažava. I oni su istakli spremnost da to odlagalište ne bude na njihovoj teritoriji. Ali Hrvatska neće odustati jer imaju malo vremena s obizorm da u postojećem skladištu imaju prostora za odlaganje do 2023. godine", rekao je Drljača.

