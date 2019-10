Aktivisti za klimu prekinuli rad željeznice

Aktivisti za klimu prekinuli su željezničke usluge na istoku Londona, saopšteno je iz policije.

Na fotografijama objavljenim na društvenim mrežama su demonstranti koji sjede na vozovima.

Britanska saobraćajna policija odgovorila je na incidente u dijelovima Šedvel, Stratford i Kening Taun, blizu londonskog poslovnog okruga Kanari Varf.

U saopštenju policije navodi se da je uhapšeno nekoliko ljudi i da se radi na tome da željeznički saobraćaj bude normalizovan.

Commuters now physically dragging protestors from the roof of the train. @itvlondon pic.twitter.com/gDkXfJNxmL