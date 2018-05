Rezultati prošlogodišnjeg naučnog istraživanja Instituta za pomorsku biologiju u ruskom gradu Murmansku pokazali su da su arktička mora najčistija na planeti, izjavio je zamjenik direktora Instituta Dmitrij Iškulov.

On je za TASS rekao da su mora u području Arktika jedna od najčistijih, uprkos aktivnom razvoju i eksploataciji na sjeveru.



Naučnici Instituta su prošle godine organizovali nekoliko većih ekspedicija na Arktik, koje su obavljene u području Grenlandskog, Norveškog i Barencovog mora.



Pojedini testovi u toku ekspedicije zahtijevali su dug laboratorijski i analitički rad, tokom kojeg su stručnjaci proučavali uzorke vode, sedimenata, biljaka i životinja, nakon čega su rezultate iskoristili kako bi predstavili ekološku situaciju u tom području.



"Barencovo more je i dalje prilično čisto, uprokos razvoju naftnog i gasnog sektora i tome što se na njegovim obalama nalaze mnogi industrijski i vojni objekti", izjavio je zvaničnik Instituta i dodao da je situacija slična i u druga dva mora.



Stručnjaci Instituta nisu pronašli plastične mikročestice, iako su ekolozi bili zabrinuti zbog njihovog mogućeg postojanja.



Naučnici obraćaju posebnu pažnju na Golfsku struju, budući da utiče na klimu u zapadnim dijelovima Arktika. Pojedini ekolozi tvrde da bi globalno zagrijavanje moglo da utiče na kretanje ove struje, što bi prouzrokovalo trajne posljedice na područje krajnjeg sjevera.



Međutim, stručnjaci murmanskog Instituta navode da se Golfska struja mijenja samo sezonski, a pomorski biolozi tvrde da je proces globalnog zagrijavanja cikličan i da će u budućnosti doći do suprotnog procesa, uz napomenu da su takvi ciklusi poznati iz prošlosti.