BiH druga u Evropi po smrtnosti zbog zagađene okoline

SARAJEVO - Bosna i Hercegovina je na drugom mjestu u Evropi po broju stanovnika koji preminu usljed zagađenosti okoline. Na stotinu hiljada stanovnika premine njih skoro 160. Lošija situacija je samo u Albaniji u kojoj premine više od 160 ljudi.

Ove zabrinjavajuće podatke objavila je Evropska agencija za okolinu (EEA) u svom izvještaju iz 2019. godine "Zdravija okolina, zdraviji životi: kako okolina utiče na zdravlje i blagostanje u Evropi (Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe)". U izvještaju je navedeno da je smrt jedne od osam osoba povezana sa zagađenošću okoline. Od ukupnog broja preminulih osoba na Starom kontinentu, kod 13 odsto dominantni uzroci smrti su zagađen vazduh i visoke temperature usljed klimatskih promjena.

Kao najznačajniji zdravstveni rizik je označen zagađen vazduh. Pretpostavlja se da ovaj problem za posljedicu ima preranu smrt kod 400.000 ljudi svake godine. Upozoreno je da dugotrajna izloženost zagađenom vazduhu može izazvati dijabetes, plućne bolesti i rak. Zagađenost vazduha je dovedena u vezu sa smrtnim slučajevima usljed korona virusa.

Iz EEA su podsjetili da je korona virus pokazatelj da postoji povećan rizik od prenošenja bolesti sa životinja na ljude, što je posljedica uništavanja okoline i staništa drugih vrsta, prenio je "Klix".

U odnosu na Bosnu i Hercegovinu i Albaniju u ostalim zemljama regiona broj smrtnih slučajeva zbog zagađenosti okoline je manji. U ovom kontekstu, situacija je najbolja u Sloveniji gdje premine manje od 80 ljudi zbog zagađenosti okoline. U Hrvatskoj taj broj iznosi više od stotinu, u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori više od 120. Na Islandu je taj broj najmanji i iznosi manje od 60.