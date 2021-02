Bil Gejts novom idejom za spas planete zaprepastio mnoge

Milijarder Bil Gejts izazvao je veliku pometnju na Twitteru nakon što je u svojoj novoj knjizi naveo da bogate zemlje u potpunosti treba da pređu na vještačko mjeso.

U svojoj novoj knjizi "Kako izbjeći klimatsku katastrofu: Rješenja koja imamo i otkrića koja su nam potrebna", suosnivač "Majkrosofta" raspravlja o načinima borbe protiv klimatskih promjena, a jedan od njih je prelazak na vještačku govedinu radi smanjenja emisije metana. Ideja je da se gasovi koje krave i ovce ispuštaju mogu smanjiti ograničavanjem potrošnje govedine.

"Smatram da bi sve bogate zemlje trebalo da pređu 100 odsto na vještačku govedinu", rekao je Gejts za magazin "Teknolodži rivju".

"Mogli bismo da se naviknemo na razliku u ukusu (prirodnog i vještačkog mesa), a proizvođai tvrde da će (vještačko meso) biti sve ukusnije", naveo je on.

"Za Afriku i druge siromašne zemlje moraćemo da koristimo genetiku životinja da bismo drastično povećali količinu govedine za njih", dodao je.

Mnogi su bili razočarani Gejtsovim pristupom, zbog kojeg je nekoliko sati bio u fokusu na društvenim mrežama.

Neki su mu poželjeli da se skloni i gleda svoja posla, drugi su ga zbog ove ideje uporedili s likom iz crtanog filma, a pojedini su komentarisali kako će Amerikanci još dugo jesti prirodnu govedinu zbog velikog državnog duga.

Ovo nije prvi put da se milijarder našao na udaru kritika.

Nedavno je izazvao buru idejom da treba napraviti globalnu organizaciju čiji bi zadatak bio kontrolisanje izbijanja potencijalnih novih pandemija. Mnogi korisnici Twittera rekli su tada da milijarder ne bi trebalo da drži predavanja svijetu.

Gejts se našao i u centru teorija zavjere koje navode da je on tvorac novog virusa korona s ciljem da od novonastalih okolnosti profitira ili kontroliše čovječanstvo ubacivanjem mikročipova putem vakcine.

Bill Gates says “Rich nations should shift entirely to synthetic beef.” I’m thinking Americans will be eating real beef for a while since we’re $27.9 trillion in debt.#sassywithmassie https://t.co/FvrdX58USR