"Copernicus" potvrdio: 2023. i službeno najtoplija godina u istoriji

Protekla 2023. godina bila je najtoplija godina dosad, čemu su pridonijele neviđene globalne temperature, izvijestila je “Copernicus” služba za klimatske promjene.

Time je 2023. godina prestigla 2016., koja je prethodno bila zabilježena kao najtoplija godina u istoriji.

Prizemne temperature zraka oborile su nekoliko svjetskih rekorda 2023. godine, a najraniji znakovi koliko će 2023. postati neobična počeli su se pojavljivati početkom juna, kada su temperaturne anomalije u odnosu na predindustrijsku razinu 1850.-1900. dosegle 1.5 stepeni Celzijusa nekoliko dana zaredom.

Iako to nije prvi put da su dnevne anomalije dosegle navedeni nivo, to se nikada prije nije dogodilo u to doba godine. Ostatak 2023. globalne dnevne temperaturne anomalije iznad 1.5 stepeni Celzijusa postale su redovna pojava, pa je gotovo 50 odsto dana u 2023. imalo temperaturu višu od 1.5 stepeni Celzijusa u odnosu na referentni nivo 1850.-1900.

Zamjenica direktora “Copernicus” službe za klimatske promjene Samanta Burges izjavila je da su se 2023. klimatski rekordi rušili poput domina i da će temperature tokom 2023. vjerovatno premašiti one u bilo kojem razdoblju u barem zadnjih 100.000 godina. To ne znači da smo premašili granice postavljene Pariškim sporazumom, jer za to bi današnje temperature trebale biti veće od navedenog prosjeka u kontinuitetu najmanje 20 godina, ali postavlja strašan presedan.

Kritični pokretač neuobičajenih temperatura zraka tokom 2023. godine bile su neviđene visoke površinske temperature u okeanu. Globalni prosjek površinskih temperature mora za razdoblje između aprila i decembra bio je najviši za to doba godine u skupu podataka 1979-2022 (ERA5).

(Zimo)

