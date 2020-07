Crna rijeka iznenada potekla Arizonom

U videu u kom je sniman predeo u okrugu Pima u Arizoni najednom se pojavila u daljini tamna gusta smjesa koja je poplavila područje.

Video koji su na Twitteru objavili zvaničnici okruga Pima, pokazuje ugljenisani potok koji se formirao nakon požara 15. jula u toj oblasti. Prema američkom geološkom društvu, požari mogu promijeniti način na koji se kišnica sliva na kopno. U normalnim okolnostima, većina prljavštine može da apsorbuje mnogo vode, što sprečava da se bujne poplave dešavaju svaki put kada pada kiša. Ali nakon požara, zemlja više ne apsorbuje toliko vode. Čak i manja kiša može da pokrene poplave ispunjene otpadom.

"Brzi veoma razorni tokovi izgorelog materijala podstaknuti intenzivnim kišama su jedna od najopasnijih stvari nakon požara", tvrdnje su američkog Naučnog centra za vode u Kaliforniji.

I just got back from this exact location to check and see how the wash looks today... Officials are saying this year, the flood risk is higher due to the #BighornFire. Thanks to Billy, a nearby resident, who gave me permission to enter the area! @KVOA https://t.co/sJ77BIW7uz pic.twitter.com/LHJjdo9JV3