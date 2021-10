"Crveni alarm za čovječanstvo": Neophodne hitne akcije

Druženje s predstavnicima medija o temi "Klimatska kriza: Šta 'crveni alarm za čovječanstvo' znači za Bosnu i Hercegovinu?, održano je nedavno kako bi se ukazalo na važnosti realizacije konkretnih klimatskih akcija na smanjenje uticaja klimatskih promjena.

Tom prilikom diskutovani su ključni nalazi objavljenog izvještaja Međuvladinog povjerenstva za klimatske promjene (IPCC), s posebnim osvrtom na uticaj klimatskih promjena na BiH, a uoči COP26 konferencije koja se održava u novembru u Glazgovu.

"Razgovaramo o najvećem izazovu našeg vremena i to će redefinisati naš svijet kakvog poznajemo, a to je klimatska kriza. Globalno zagrijavanje već generiše sve češće ekstremne vremenske prilike i klimatske događaje u svim regijama, čemu svjedočimo i u BiH. Mi, Ujedinjene nacije, smo u potpunosti predani da pomognemo BiH na ovom putu, pa smo tako podržali smanjenje emisije CO 2 za 13.150 tona, poboljšali uslove za život za više od 250.000 ljudi i otvorili više od 1.800 zelenih radnih mjesta od 2015. godine. To pokazuje da se promjene mogu ostvariti", izjavila je rezidentna koordinatorica UN-a u BiH Ingrid Makdonald.

Kako su saopštili organizatori skupa, u procesu podizanja nivoa svijesti građana mediji imaju važnu ulogu u prenošenju ključnih informacija o nužnosti djelovanja kada su u pitanju klimatske promjene.

Britanski ambasador Met Fild je istakao da postoje dobre i loše vijesti.

"Loša vijest jeste da, koliko god da su bile ozbiljne posljedice pandemije COVID-19 na ekonomiju, zdravstvo i pojedinačne živote, nešto opasnije je pred nama. Ako značajno ne promijenimo naš pravac kretanja, dekarbonizujemo globalnu ekonomiju tri do pet puta brže nego što to trenutno radimo, nećemo ispuniti ciljeve Pariskog sporazuma o ograničavanju zagrijavanja. Dobre vijesti su da je mogućnost ove promjene u potpunosti u našim rukama. Možemo već danas donijeti odluke koje će preokrenuti ovu putanju, poput obnovljivih izvora energije, čistih investicija, zelenih infrastruktura", kazao je Fild.

Rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH Steliana Nedera naglašava kako se sve više smanjuje prostor za djelovanje kako bi se promijenio tok ekonomskog razvoja širom svijeta, jer je nauka pokazala da ljudske aktivnosti imaju veliki uticaj na ravnotežu planete.

"Klimatske promjene tiču se svakoga. Nije samo odgovornost vlada da sprovode korake, već i kompanija da osiguraju da njihov rad ne zagađuje okolinu. Odgovornost je i na svakom pojedincu. UNDP gleda na klimatske promjene kao hitan i prioritetan problem. Kao dio UN porodice u BiH, ostajemo predani ulaganju napora da realizujemo aktivnosti zajedno s partnerima", navela je Nedera.

Druženje je organizovano u sklopu projekta "Povećanje ulaganja u javne objekte s niskom stopom emisije ugljika u BiH", koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), uz finansijsku podršku Zelenog klimatskog fonda (GCF), a u saradnji s Ministarstvom spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Federalnim ministarstvom prostornog uređenja, te entitetskim fondovima za zaštitu okoline.