Cvijanović: Molba Hrvatskoj da odlagalište ne bude na Trgovskoj gori

PETRINJA - Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas u Petrinji da je zamolila institucije i Vladu Hrvatske da razmotre mogućnost da se odlagalište radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori izmjesti negdje drugdje, da bi se otklonile brige stanovništva pograničnog područja između Hrvatske i Srpske.

Cvijanovićeva je precizirala da je današnju posjetu Hrvatskoj iskoristila da prenese predstavnicima Vlade Hrvatske zabrinutost stanovništva u pograničnom području u Republici Srpskoj.

"Zamolili smo da se razmotri ta mogućnost i bili bismo zahvalni na tome jer bi naši građani u tom području živjeli sa mnogo manje briga i problema", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je konstatovala da je Srpska već pokazala dobre namjere prema Hrvatskoj s ciljem građenja dobrosusjedskih odnosa, podsjećajući da je srpski član i predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik ranije iskoristio mehanizam da spriječi blokadu izgradnje Pelješkog mosta.

"Dodik je uložio veto, čime je u Narodnoj skupštini spriječena bilo kakva politizacija i problematizovanje pitanja izgradnje Pelješkog mosta. To je urađeno sa željom da pokažemo da je svaki dobar infrastrukturni projekat za neku državu u našem okruženju dobar i za nas. Zadovoljna sam što smo to uradili, što gradimo most na Savi i dobre odnose sa svim susjedima", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je podsjetila na tom planu da je Srpska upućena na Srbiju, od koje dobija pomoć i s njom radi na realizaciji značajnih zajedničkih projekata.

"U tom smislu, doživljavam ovaj prostor kao mjesto koje konačno treba da posmatra stvari racionalno i da budemo solidarni i okrenuti prema privredi, razvoju i boljem životu naših građana", rekla je Cvijanovićeva.