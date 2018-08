Da li je moguće da pijesak iz Sahare zaustavi uragane?

Pustinjska prašina koja dolazi iz Sahare utiče na klimu - nekad loše, a nekad pozitivno. Iako većina nas vremenske prilike posmatra po onome što se događa u našoj blizini, lokalno, ono što se događa hiljadama kilometara daleko može da utiče i na to kakvo će biti vrijeme.

To je vidljivo na primjer u slučaju Meksičkog zaliva. Nova studija je pokazala da je razorna snaga uragana u tom dijelu svijeta smanjena baš zahvaljujući prašini iz Sahare.

U studiji objavljenoj u Journal of Climate, grupa istraživača uporedila je uticaj pijeska i prašine iz Sahare na temperature okeana i ponašanje vremena. Saharska prašina već rutinski duva preko Atlantskog okeana i velika većina završava u Meksičkom zalivu. I na snimcima NASE prašina se može vidjeti.

Sem što završava na obalama plaže, ta pustinjska prašina blokira sunčevu svjetlost i prilično rashlađuje okean. Hladniji okeani znače i manje 'energije' za njihove struje, što dovodi do slabijih uragana. Čestice te prašine, one koje sprječavaju sunčevu svjetlost da prođe u okean, zagrijavaju se i dovode do toplije atmosfere i blažih vremenskih obrazaca.

Dobre su to vijesti za stanovnike Meksičkog zaliva koji se još oporavljaju od prošlogodišnje razarajuće sezone uragana. Ova otkrića mogla bi da ponude i rješenje za smanjenje uticaja uragana u budućnosti.

Ljudi su godinama predlagali proces "atmospheric seeding" i sada je tu dokaz da je uspješan. Osnovna ideja tog procesa je napuniti atmosferu česticama sličnima prirodnim česticama pijeska iz Sahare kako bi se ohladila atmosfera i moderirala uragana i ostale oluje.

Međutim, ranija istraživanja su pokazala da bi taj plan mogao da ima neželjene nuspojave. Isto kao što uslovi u pustinji u Sahari mogu da utiču na uragane u Meksičkom zalivu, istraživači su otkrili da Zaliv može da podstaknei sušu u pustinji.

To je još jedna potvrda da vrijeme nije lokalni fenomen i da mala promjena u jednom dijelu svijeta može da ima puno veći uticaj na hiljadama kilometara udaljena područja.

(B92)